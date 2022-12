Attenzione ai rischi dell’ipertensione sulla salute e alle abitudini di vita per prevenirla

L’ipertensione è associata a diversi fattori di rischio: familiari, fisici e legati allo stile di vita. Ci sono delle abitudini da adottare per prevenirla. Cosa dovrebbe fare chi soffre di ipetensione?

L’ipertesione è molto pericolosa in quanto provoca danni all’apparato cardiovascolare. Per questo, va tenuta sotto controllo e, soprattutto, bisogna fare di tutto per evitarla, attraverso la prevenzione. Quest’ultima va posta in essere già dopo i 35 anni, soprattutto se c’è familiarità con la malattia. In particolare, per prevenire l’ipertensione, occorre adottare uno stile di vita sano, anzitutto:

1) prestando attenzione ai cibi che si ingeriscono, limitando l’uso del sale e basando l’alimentazione e su frutta e verdura di stagione, ricche di potassio. Questo minerale, infatti, è importantissimo per mantenere bassa la pressione;

2) limitare l’uso di alcol, caffè ed eliminare il fumo;

3) mantenere il peso forma, in quanto quello in eccesso mette in cuore in sovraffaticamento. Tanto vero che le persone obese o in sovrappeso, sono maggiormente esposte al rischio di ipertensione;

4) fare regolare attività fisica per allenare anche i muscoli interni e bruciare i grassi in eccesso;

5) Altro aspetto importante è quello di tenere sotto controllo gli stati di stress, che incidono negativamente sulla pressione arteriosa. Ciò accade, soprattutto se sono prolungati nel tempo.

Fattori di rischio

Indicato lo stile di vita da adottare per prevenire l’ipertensione, passiamo a capire quali sono i relativi fattori di rischio. Inoltre, approfondiamo su quali sono le conseguenze di questa patologia sulla salute generale dell’organismo. Bisogna, cioè fare molta attenzione ai rischi dell’ipertensione sulla salute. Per quanto riguarda il primo aspetto, in parte, nel paragrafo precedente abbiamo già tratteggiato quali sono i fattori di rischio dell’ipertensione.

Secondo gli studi più attendibili, tra i possibili fattori abbiamo:

1) l’iperattività del sistema nervoso simpatico;

2) fattori genetici e familiari;

3) abitudini alimentari scorrette, quali: sale in eccesso, uso elevato di caffè e scarso apporto di vitamina D;

4) invecchiamento;

5) sedentarietà;

6) squilibri ormonali;

7) sovrappeso;

8) depressione.

Attenzione ai rischi dell’ipertensione sulla salute e alle abitudini di vita da adottare per prevenirla

Veniamo, adesso, a quali tipi di conseguenze può portare l’ipertensione sulla salute. Essa, cioè, rappresenta a sua volta un fattore di rischio per altre patologie, più serie. Si pensi che ad essa si associano maggiori probabilità di:

infarto, ictus, danni alla vista, insufficienza renale e aterosclerosi.

Una volta insorta l’ipertensione non sarà più possibile curarla attraverso una corretta alimentazione o uno stile di vita sano. Sicchè, l’unica via per tenerla a bada è ricorrere al trattamento farmacologico prescritto dal medico, che indicherà il modo e i tempi di somministrazione.