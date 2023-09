Attenzione ai cesti di prodotti nei corridoi dei supermercati: nascondono un tranello che ci fa spendere di più

Quando riempiamo il carrello del supermercato convinti di aver fatto un vero affare e ci troviamo con lo scontrino che pesa, il motivo è uno. Siamo stati vittima di una tecnica di marketing utilizzata per far aumentare il volume di spesa ma non la qualità. Ecco le spiegazioni.

Quando stiamo facendo il giro del supermercato e troviamo i cesti pieni di prodotti in mezzo ai corridoi, ci fermiamo sempre a osservare. I prodotti sono sistemati alla rinfusa, in maniera disordinata, c’è di tutto e di più e pensiamo che sia l’occasione giusta per sfruttare gli sconti. Invece non è così. Spesso i prodotti che ci sono dentro non hanno prezzi convenienti. I clienti non controllano, agiscono sulla fiducia o per istinto e prendono beni che sono utili ma che potremmo trovare a prezzi migliori negli scaffali.

Questa tecnica deriva dai mercati rionali che sistemano l’abbigliamento dopo aver allestito lo spazio gettando a caso vestiti e accessori come se si trattasse di beni scontati o a buon prezzo. Nei mercati rionali in effetti l’abbigliamento sistemato in quel modo ha prezzi migliori, ma questi sono indicati attraverso cartellini che spiccano, scritti in grande e a colori, che portano gli occhi del consumatore proprio verso quella direzione. Nei market è il cibo che viene sistemato in questo modo e il prezzo non è quasi mai conveniente.

Ecco cosa succede

Attenzione ai cesti dei prodotti nei corridoi dei supermercati, sono lì per attirare la nostra attenzione. La soglia è molto bassa quando facciamo la spesa, siamo concentrati su prezzi e sconti e le varie tecniche di marketing fanno presa su di noi. Come avviene per il loss leader, il famoso prodotto civetta che deve attirarci dentro al negozio grazie alla pubblicità nei volantini. Una volta dentro compriamo anche molte cose che non ci servono e alla fine il conto è salato. È probabile che il supermercato non ottenga profitto dai prodotti civetta ma il margine è ampiamente coperto dal resto della spesa.

Quando andiamo al supermercato i prodotti civetta sono spesso esauriti. Immaginiamo gli incassi fatti con tutti i clienti che hanno acquistato il prodotto conveniente ma anche tutta una serie di prodotti di cui assolutamente non avevano bisogno. Si tratta di strategie molto collaudate di cui le grandi catene della distribuzione sono esperte e traggono enormi profitti.

Attenzione ai cesti di prodotti nei corridoi dei supermercati, sono lì per danneggiarci

Fare la spesa al supermercato è un impegno che sta diventando sempre più gravoso. Dobbiamo fare attenzione a tantissimi particolari che ci sfuggono facilmente da quanto sono piccoli. Per questo il primo consiglio è sempre quello di andare al supermercato quando ne abbiamo bisogno e non per una offerta specifica. E soprattutto facciamo sempre una lista. Con la lista della spesa evitiamo di comprare ciò che non ci serve, rimaniamo dentro al supermercato meno tempo possibile e l’impegno della spesa diventa meno gravoso.

Il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha rilasciato in diverse occasioni delle interviste con cui mette in allerta chi fa la spesa nei supermercati. Il bilancio famigliare si trova al primo posto delle nostre preoccupazioni ma è messo in pericolo da numerosi casi simili a questo. È necessario informare il maggior numero di persone che spesso non siamo noi a decidere. Quando uno di questi trucchi si presenta è solo l’idea che si tratta di un vantaggio a guidarci. Leggiamo bene il prezzo a prescindere dal posizionamento dei prodotti. Alla fine è solo quello che ci farà risparmiare concretamente.