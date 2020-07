Cambiare le chiavi di casa per mandare via un inquilino che non paga l’affitto o le bollette si può ? E’ lecito cambiare la serratura e le chiavi quando ci si vuole separare dal coniuge? Attenzione a non prendere iniziative che fanno passare dalla ragione al torto e fanno pure finire in tribunale. Ecco come ci si deve comportare nelle diverse situazioni.

Lo spoglio del possesso

Se in casa o in un appartamento ci vive il proprietario, cambiare le chiavi della serratura è senz’alto possibile e lecito. Le cose cambiano invece se nell’immobile ci vivono stabilmente altre persone. Se non possono rientrare con o senza chiavi a disposizione, si configura un reato: lo spoglio del possesso. Se il padrone di casa approfitta dell’assenza dell’inquilino che non paga l’affitto, per sostituire le chiavi sulla porta, si configurano due reati. Primo, un illecito civile (lo spoglio della detenzione dell’immobile). Secondo, un reato penale (violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Purtroppo, si può solo ricorrere al tribunale con l’azione di sfratto o con la normale azione di occupazione senza titolo.

Attenzione a cambiare le chiavi della serratura, ecco quando è reato

Non si può cambiare la chiave anche se l’appartamento è stato prestato gratuitamente a un familiare o a una terza persona. Per esempio, un amico che doveva fermarsi per un mese e poi non se ne va più. Chi ha avuto il permesso di usare la casa, può chiedere la restituzione della chiave e denunciare penalmente il proprietario.

Cacciare l’ex coniuge: quando si può

Se due coniugi si separano, nessuno dei due può cambiare le chiavi della serratura finché non arriva il provvedimento del Presidente del Tribunale. Dove si stabilisce a chi venga affidata la casa coniugale. Quello dei due che è proprietario dell’immobile o titolare dell’affitto non può impedire l’ingresso all’appartamento all’altro. Che può vivere lì fino all’arrivo della notifica di separazione oppure può entrare e uscire quando vuole a prendere le sue cose.

Di recente l’aver sbattuto fuori di casa l’ex coniuge, con successivo cambio delle chiavi di casa, può prevedere la non applicazione della pena di reclusione. Si preferisce l’ archiviazione del procedimento, ma la fedina penale resta macchiata.