Ariston, titolo 'to buy' adesso: è tra i più sottovalutati del Mercato ma può sorprendere

Il titolo Ariston vola in Borsa, con un ritorno di segnali positivi dopo un lungo periodo di dormienza. È to buy?

I Mercati sono attualmente in ampio fermento e numerose risorse si stanno orientando, comprensibilmente, verso gli investimenti sulla Difesa. Nel mentre, però, alcuni titoli sottovalutati stanno ritornando in auge, regalando ottime opportunità a chi desidera investire in stock italiani ed europei piuttosto che statunitensi.

Non a caso, è emerso di recente che fondi europei stanno attraendo sempre più trader, a causa della sfiducia verso i mercati Usa. Gli investitori sono alla ricerca di asset “di qualità”, come emerge da un report stilato da Banca ING, e così cambiano le dinamiche in risposta alle insicurezze causate dalle politiche trumpiane.

Di recente, è quasi passato inosservato il rally di Ariston Holding, la nota società italiana specializzata in elettrodomestici e dispositivi per il riscaldamento, come le caldaie e le pompe di calore. Dopo il calo di vendite dovuto allo stop degli incentivi, l’azienda sta tornando a crescere grazie alle strategie intraprese e all’intervento di Banca Akros che ha alzato il target price della società da 4,8 a 5 euro, con rating accumulate. Il titolo, alla chiusura di venerdì, ha segnato un eclatante +9%.

Le azioni di Ariston sono da comprare adesso? Ecco le prospettive di crescita dell’azienda nel breve-medio periodo

Ariston Group ha risentito fortemente delle politiche europee circa lo stop delle caldaie a gas, e anche della decisione di Putin di nazionalizzare le filiali in Russia. La crisi generale dell’area euro non ha facilitato le cose, compresa l’incertezza dei consumatori. Ma il gruppo di Fabriano ha intrapreso alcune strategie che hanno permesso un ammortizzamento dei danni.

Nel 2024, i risultati sono sono stati eclatanti ma comunque superiori alle aspettative. I ricavi, seppur in calo, sono stati superiori all’analisi effettuata da Banca Akros. L’ebitda si è dimezzato a 203 milioni, al di sopra della soglia indicata nelle previsioni della banca d’investimento del gruppo Banco Bpm.

Di recente, esattamente il 12 marzo, Ariston Group ha annunciato “l’acquisizione del 100% di DDR Heating, un’azienda statunitense specializzata nella produzione di riscaldatori elettrici tubolari per applicazioni professionali e industriali“. DDR, nel 2024, ha generato un fatturato di circa 6 milioni di dollari. “Questa operazione di crescita esterna rappresenta un traguardo significativo per la Divisione Componenti di Ariston Group – Thermowatt, aprendo le porte al mercato nordamericano dei componenti“, come si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla società.

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere DDR all’interno di Thermowatt e di Ariston Group. Nell’ultimo decennio, abbiamo registrato una crescita significativa nel settore professionale e industriale, che è diventato un pilastro chiave della nostra Divisione Componenti. Questa acquisizione testimonia la nostra

ambizione di accelerare ulteriormente questa crescita“.

Le prospettive sembrano dunque orientate verso un futuro molto più roseo di Ariston, che forse può tornare ai massimi livelli del 2023, quando le azioni Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) valevano più di 10 euro. Ora che sono “in sconto”, però, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per chi decide di scommettere sulla crescita della società.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.