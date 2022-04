Aprile ricco di passione ed entrate alle stelle per Toro e Sagittario e anche per altri 2 fortunatissimi segni

Aprile è appena iniziato, ma le stelle sembrano già aver decretato chi saranno i fortunatissimi di questo mese.

Se da un lato il tempo non sembra darci ancora quella sensazione di positività e ottimismo che la primavera porta con sé, dall’altro l’oroscopo consola.

Alcuni segni zodiacali in particolare vivranno un aprile ricco di passione ed entrate importanti che risolleveranno umore e conto corrente.

Amore e denaro, si sa, sono dei grandi temi, che accanto alla salute occupano spesso i nostri pensieri, soprattutto in questo periodo.

Previsioni di questo tipo insomma, non possono far altro che rincuorare e spingerci a fare del nostro meglio. Questo per farci trovar pronti a ciò che le stelle hanno in serbo per noi.

Anche perchè, ricordiamo, non si tratta di vere e proprie profezie da prendere alla lettera. Si tratta piuttosto di congiunzioni astrali che, se ben sfruttate, possono aprirci strade inimmaginabili.

Ecco le prime due stelle del mese

Parte del lavoro, dunque, però spetta anche a noi e consiste nel prestare attenzione ai segnali e nel cogliere le opportunità che incontriamo sul cammino.

A dover essere particolarmente attivi in questo senso dovranno essere innanzitutto Toro e Sagittario.

I primi arrivano da un periodo piuttosto piatto, caratterizzato da qualche amarezza in campo lavorativo e discussioni nella sfera affettiva. Questo mese sarà quello giusto per rimettere tutto in ordine e definire molte situazioni rimaste irrisolte.

Prima di Pasqua, inoltre, molti affari potrebbero chiudersi in positivo, con forti guadagni e finanze risanate.

Anche i Sagittario potrebbero vivere intensi momenti di intimità con le loro dolci metà e ritrovare un po’ della serenità persa da gennaio ad oggi.

Per loro una settimana cruciale sarà quella tra il 18 e il 24, che li vedrà protagonisti di diverse soddisfazioni lavorative. Non si escludono promozioni e premi.

Aprile ricco di passione ed entrate alle stelle per Toro e Sagittario e anche per altri 2 fortunatissimi segni

Gli altri due prescelti dai pianeti e dalle stelle saranno Leone e Vergine. Entrambi sono dei lavoratori instancabili, ma la sorte non sempre li ha ripagati come meritavano.

Un po’ di sfortuna che si portano dietro dal 2021 e che ancora non gli ha fatto ringranare la marcia. I tempi, però, sono maturi per raccogliere i frutti del duro lavoro di questi mesi.

In campo amoroso, invece, i passionali del Leone, dopo tanto girovagare alla ricerca dell’anima gemella, potrebbero finalmente fermarsi. Ci sono stati di recente degli incontri molto interessanti che invitiamo a coltivare, perché tra questi potrebbe nascondersi la persona giusta.

Per gli amici della Vergine, infine, si parla addirittura di “grande passo”.

Da tempo infatti, i sognatori della Vergine, stanno vivendo un’evoluzione soprattutto in campo sentimentale. Questo li sta spingendo verso decisioni importanti, come convivenze e, perché no, matrimoni.

Le prossime settimane saranno quelle giuste per lanciarsi.

