I lavoratori dipendenti possono chiedere un anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto) maturato negli anni. La normativa prevede alcuni casi in cui è possibile fare richiesta, se il lavoratore rientra in determinati requisiti. Analizziamo quando è possibile chiedere l’anticipo TFR per acquistare casa e come fare domanda al datore di lavoro.

Trattamento di fine rapporto in azienda o in fondo pensione

Il trattamento di fine rapporto si configura in una somma di denaro, accantonato dal datore di lavoro, nella misura del 6,91% in base alla retribuzione lorda annua. Il TFR, chiamato anche “buonuscita” accumulato negli anni è erogato al termine del rapporto di lavoro. Il TFR è soggetto alla rivalutazione annuale dell’ISTAT.

I lavoratori privati possono operare una doppia scelta:

a) lasciarlo in azienda, in questo caso è tassato con un’aliquota che può arrivare fino al 23%;

b) versato in un fondo pensione, in questo caso l’aliquota di tassazione massima è del 15%.

Le due opzioni sono molto diverse fra loro. Il TFR lasciato in azienda è erogato in un’unica soluzione alla fine del rapporto di lavoro, mentre quello versato in un fondo pensione, assume l’aspetto di previdenza integrativa e viene percepito sotto forma di rendita (salvo diverse disposizioni contrattuali).

Ma in quali casi il TFR può essere anticipato?

Anticipo TFR per acquistare casa e come fare domanda al datore di lavoro

È possibile presentare richiesta al datore di lavoro per un anticipo del TFR maturato, se il lavoratore lo ha lasciato in azienda. Nel caso del TFR versato in fondo pensione, la domanda deve essere presentata al fondo di appartenenza.

Inoltre, il lavoratore può presentare domanda se rientra in queste casistiche:

a) può chiedere una somma di anticipo inferiore al 70% della somma che ha accantonato negli anni di servizio;

b) deve aver prestato servizio da almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, l’anticipo deve essere motivato, può essere richiesto una sola volta nella vita lavorativa.

L’anticipo TFR per acquistare casa e come fare domanda al datore di lavoro può essere richiesto per sé stessi o anche per i figli.

Per l’acquisto della prima casa, il lavoratore alla domanda di anticipo TFR, deve presentare anche il rogito notarile o altra documentazione che comprovi la compravendita dell’immobile.