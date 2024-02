Andrà in pensione 3 anni prima chi prende una pensione di almeno 1.390 euro, novità 2024 per pochi

Due sono le cose che maggiormente interessano i lavoratori quando si parla di pensioni. Una è naturalmente riguarda i requisiti per andare in pensione e quindi le date di uscita dal mondo del lavoro. L’altra cosa non poteva che essere l’importo che si andrà a percepire.

C’è una misura strutturale del sistema, senza scadenza e valida anche nel 2024, che unisce queste due cose. Parliamo della pensione anticipata contributiva, che si centra al completamento di un requisito anagrafico, di uno contributivo e di un requisito di importo minimo della pensione.

Andrà in pensione 3 anni prima la lavoratrice che ha avuto almeno 2 figli

Grazie a questa misura andrà in pensione 3 anni prima il lavoratore che rientra nei requisiti previsti che sono:

almeno 64 anni di età;

primo contributo versato non antecedente il 1° gennaio 1996;

almeno 20 anni di contributi versati;

una pensione pari ad almeno 2,6 volte l’assegno sociale per lavoratrici con almeno 2 figli;

una pensione pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale per lavoratrici con un solo figlio avuto;

una pensione pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale per tutti gli altri.

Come è evidente, per poter andare in pensione con questa misura nel 2024, bisogna arrivare a determinati importi. E si parte dall’assegno sociale.

Che importo minimo della pensione è necessario?

Con la circolare canonica di inizio anno l’INPS ha confermato l’incremento dell’assegno sociale 2024 in misura pari al 5,4% del tasso di inflazione. Significa che nel 2024 l’assegno sociale è pari a 534,41 euro. Per le lavoratrici che nel corso della loro vita hanno avuto la gioia di almeno 2 figli, l’importo minimo della pensione, altrimenti detto, importo soglia, è pari a 1.389,46 euro. Si tratta della cifra più bassa tra i potenziali aventi diritto a questa favorevole misura di pensionamento 2024. Infatti per chi ha avuto solo un figlio la pensione minima deve essere ben superiore a 1.490 euro, così come per gli uomini o per le donne senza figli, deve superare i 1.600 euro al mese. La novità 2024 infatti è proprio la differenza di soglia in base ai figli avuti. Che rende la misura più facilmente fruibile ma solo per poche lavoratrici.