Ancora oggi pochi conoscono questo testamento che costa molto meno di quello pubblico

Non tutti i testamenti hanno lo stesso prezzo, visto che garantiscono vantaggi e limiti differenti. Un metodo forse poco utilizzato è quello del cosiddetto testamento segreto. Costa decisamente meno di quello pubblico, ma in cosa differisce?

La risposta è piuttosto semplice, e conoscerla ci renderà più facile la scelta, se mai ci dovesse capitare. Si presenta come una soluzione intermedia tra la redazione scritta di proprio pugno (olografa) e quella cosiddetta pubblica realizzata in maniera assistita (e con maggiori costi) dal notaio. Ma cosa si intende per testamento segreto? Ancora oggi pochi conoscono questo testamento che costa poco rispetto ad altre soluzioni.

Varie tipologie diverse in base alle esigenze

Quando una persona redige un testamento, lo fa per una pluralità di motivi. Tra questi vi la possibilità di non poter disciplinare con calma e consapevolezza la destinazione dei propri beni. Allo stesso tempo vorrebbe evitare che le proprie volontà vengano per qualche motivo fraintese, modificate oppure non conosciute.

Dobbiamo sapere che la redazione di un testamento segreto pur risolvendo questi problemi ha un costo di poco superiore ai 500 €. In estrema sintesi consiste nell’affidamento al notaio di una busta contenente le nostre volontà. A differenza del testamento olografo (scritto di proprio pugno) questo potrà essere scritto a computer. Inoltre, il testo potrà essere scritto anche da un terzo, purché il testo sia firmato in ogni pagina dalla firma dell’interessato. Ciò significa che possiamo delegare la redazione ad un avvocato o ad un giurista, tranquilli sulla affidabilità dello scritto ma con minori costi della redazione diretta del notaio.

Non ci sarà modo di male interpretare le parole. Inoltre, il documento verrà conservato presso lo studio notarile: in questo caso si eviterà che il testo non venga mai alla luce perché smarrito, nascosto, oppure semplicemente ignoto. Inoltre, per quanto l’eventualità sia illecita, non c’è alcuna maniera di manometterla da parte di terzi. Rischi concreti con la redazione del testamento olografo. Sarà cura del notaio contattare i cari alla ricezione della notizia di morte. Però quale differenza intercorre con il più noto testamento pubblico?

Certamente la differenza non ricorre nella maggiore o minore riservatezza dell’atto. Il termine “pubblico” non fa riferimento alla necessaria notorietà del fatto. I testimoni utili per la validità, infatti, possono risultare i componenti dello studio notarile stesso. Peraltro, questi sarebbero necessari anche per la consegna del testamento segreto. Ma il notaio in quel caso metterà a disposizione le proprie competenze per assisterci nella redazione per fare in modo che questo sia totalmente conforme alla legge. Questo certamente avrà un prezzo che, dipendendo dalle condizioni, può raggiungere fino i 2000€.

Magari abbiamo poche esigenze riguardo la destinazione, anche se specifiche. Oppure non abbiamo particolari dubbi in merito al funzionamento delle regole di successione testamentaria. In questo caso la scelta del testamento segreto risulta sensata. Come già accennato nulla ci impedisce di farci aiutare nella redazione da un esperto, preservando il riserbo professionale. Il prezzo finale sarà certamente inferiore rispetto all’anno notarile. Ricordiamoci però di mantenere, nella busta sigillata affidata al notaio, alcune precauzioni. Anche se redatta a computer, ciascuna pagina deve risultare comunque firmata.

Alcuni atti molto noti possono essere molto economici, come l’atto di separazione, anche se tutto dipende dalle condizioni concrete.