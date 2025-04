Amazon ha un nuovo concorrente? I numeri parlano chiaro: è guerra per il dominio dell'e-commerce [foto @Tada Images/Shutterstock.com, solo per uso editoriale]

Gli analisti di Bernstein hanno attentamente esaminato i risultati finanziari della famosissima multinazionale Walmart, per comprendere se possa equiparare Amazon nel settore dell’e-commerce. In particolare, gli esperti hanno messo a confronto i seguenti elementi: redditività, crescita, esposizione per categoria e valutazione.

Walmart ha registrato una crescita superiore al 20% in un anno ma, per gli analisti, l’e-commerce dell’azienda potrebbe aumentare fino al 25% entro il 2030. Anche se i numeri sono decisamente positivi, è stato sottolineato che il successo di Walmart nell’e-commerce deriva soprattutto dal settore alimentare, che corrisponde al 60% del GMV e-commerce.

Walmart sfida Amazon? I dati analizzati da Bernstein

Il conflitto con Amazon, per Bernstein, nascerebbe dalla circostanza che nel GMV Amazon prevale l’ambito della merceologia generale (con il 73%), mentre in Walmart questo settore è fermo al 26%. In compenso, il GMV del settore alimentare di Amazon ammonta appena al 5%.

Amazon continua a essere un leader indiscusso dell’e-commerce statunitense, grazie al miglior, per mezzo del quale può garantire consegne veloci e affidabili e prezzi competitivi. Rispetto allo scorso anno, la società; si tratta di una mossa fondamentale per chi, ad esempio, acquista prodotti di prima necessità e beni per la cura della salute.

Walmart, d’altro canto, sta facendo passi da gigante nell’e-commerce e potrebbe eguagliare Amazon. Per gli analisti, potrebbe mettere in atto un piano strategico per tagliare i costi di consegna in giornata e quelli di evasione della piattaforma per il giorno successivo.

Bernstein, inoltre, ha evidenziato l’intenzione di Amazon di ottimizzare e automatizzare il suo servizio logistico, soprattutto al fine di ridurre i costi; l’utilizzo dei robot per l’evasione degli ordini, infatti, può rendere il settore molto più svelto ed economico. Per gli analisti, sia Amazon si Walmart sono realtà potentissime e all’avanguardia e, al momento, è quasi difficile fare un paragone perché sono entrambe leader nei loro settori di riferimento.

Conclusioni

Attualmente, i tentativi di Walmart per incrementare i flussi di entrate ad alto margine farebbero immaginare a un aumento della redditività. Amazon, invece, è avanti nel settore della merceologia generale e in quello dell’evasione degli ordini, grazie soprattutto a una piattaforma pubblicitaria molto valida.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.

Anche se non si attendono da Walmart gli stessi numeri di Amazon, è innegabile la scalata nel settore dell’e-commerce e l’impegno per migliorare i servizi offerti ai clienti, che fanno sì che si ponga come diretta concorrente del colosso delle vendite online.