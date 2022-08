Il Nord Europa offre delle meraviglie uniche che non si possono non vedere almeno una volta nella vita. Basti pensare alla Norvegia, per esempio, con i suoi panorami mozzafiato e la sua incredibile natura. Oppure, proviamo a immaginarci per un attimo l’Islanda, con i suoi incredibili ghiacciai e con una bellezza sconfinata. Pensando a questo Paese, più in particolare, possiamo dire bene che si tratta di una meta da prendere in considerazione almeno una volta nella vita.

Non solo Islanda, i ghiacciai a quanto pare sono anche in Italia e ce n’è uno che non possiamo perderci

Allo stesso tempo, però, se non dovessimo poterla raggiungere, ma volessimo ammirarne anche solo un angolo, allora potremmo scoprire in Italia dei luoghi davvero incredibili. In particolare, il Nord del Bel Paese nasconde un ghiacciaio mastodontico e fenomenale che potremmo raggiungere in qualsiasi momento. Si tratta del Ghiacciaio Fellaria, nella regione Lombardia. Più esattamente, ci troviamo in provincia di Sondrio, nell’Alta Valmalenco, non troppo lontani dal confine svizzero.

La meraviglia lombarda da visitare almeno una volta nella vita

In questo caso, il Ghiacciaio Fellaria si trova a ben 3.500 metri di altitudine ed è situato nell’Altopiano di Fellaria. Dalla vetta, il panorama lascia davvero senza parole. Sarà possibile ammirare, infatti, il Gruppo del Bernina, il Ghiacciaio Palü e tante altre meraviglie naturali. Il Ghiacciaio Fellaria si presenta come imponente e maestoso. Ed è diviso in due parti che sono ben differenziate e distinte grazie al Sasso Rosso, uno scoglio rosso molto noto per chi conosce la zona.

Altro che Islanda, l’Italia offre un ghiacciaio stupendo a pochi passi da noi

Nonostante la bellezza unica e inimitabile di questo luogo lombardo, prima di andare dovremmo prendere degli accorgimenti. Infatti, ci sono alcuni punti da non sottovalutare se si vuole visitare un posto del genere. In primis, teniamo in conto che il sentiero per raggiungere il Ghiacciaio Fellaria è di circa 6 ore. In più, dovremmo capire se siamo abbastanza allenati. Si tratta, infatti, di un percorso di trekking abbastanza impegnativo. Dunque, dovremmo valutare questo aspetto. Se questo non sarà un problema, però, allora questa è davvero la meta giusta per noi.

Perciò, possiamo davvero dirlo. Altro che Islanda, l’Italia offre un ghiacciaio stupendo che non ha nulla da invidiare al Nord Europa. Oltre alla bellezza di questo panorama, ovviamente pensiamo anche alla comodità. Certamente, è molto più economico recarsi in Lombardia che in Islanda. E il viaggio, senza neanche bisogno di dirlo, sarà decisamente più breve e veloce. Perciò, se vogliamo vivere un’esperienza da sogno, questo potrebbe essere il luogo giusto per noi.

