Nelle settimane precedenti abbiamo sempre indicato il livello 1,04 come uno degli obiettivi più probabili del ribasso in corso sull’euro nei confronti del dollaro.

Con la settimana appena conclusasi potrebbero essersi realizzate tutte le condizioni affinché lo scenario in corso raggiunga il suo completamento. Quindi, allo stato attuale per il cambio euro dollaro il raggiungimento del traguardo in area 1,04 sembrerebbe inevitabile.

Prima di affrontare il discorso dell’analisi grafica, discutiamo brevemente il motivi alla base di questa forte debolezza dell’euro.

L’euro ha esteso i recenti ribassi a seguito delle preoccupazioni degli investitori che temono l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Inoltre, l’indice del dollaro americano è salito quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito che sostiene un aumento di 25 punti base questo mese. Infine, il dollaro è stato anche sostenuto dai dati settimanali dei disoccupati statunitensi. Le indicazioni, infatti, sono per un mercato del lavoro che si sta rafforzando grazie a un’economia americana molto forte.

Allo stato attuale per il cambio euro dollaro il raggiungimento del traguardo in area 1,04 sembrerebbe inevitabile: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 4 marzo la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,093 in ribasso dell’1,23% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,47%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è saldamente ribassista e al momento non si intravedono segnali di svolta al rialzo. Allo stato attuale, infatti, le quotazioni sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 1,0773. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, poi, potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso verso il III obiettivo di prezzo in area 1,0412.

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,1334.

Time frame settimanale

Il cambio euro dollaro rompe gli indugi e accelera al ribasso rompendo l’importantissimo supporto in area 1,0977. A meno di pronti recuperi in chiusura di settimana, quindi, le quotazioni potrebbero essere destinate a raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 1,0332.

Quest’ultimo livello è vicinissimo all’obiettivo individuato sul time frame giornaliero. Diventa, quindi, molto probabile il raggiungimento dell’area 1,03/1,04 prima di una ripresa rialzista sul cambio euro dollaro.