Da pochi giorni anche la Liguria è stata colpita da dei grossi nubifragi. Il livello di attenzione è salito ed è scattato il codice arancione. Da ieri l’Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha decretato un livello di allerta giallo per tutta la regione. Le zone specifiche che presentano un livello di allerta arancione sono la zona centro-levante e la maggior parte del ponente. Sono previste importanti turbolenze, fulmini, mareggiate e raffiche di vento fino a 100 km orari. Qui in seguito sarà spiegata meglio la situazione riguardo all’allerta meteo in Liguria, le zone più colpite e come seguire gli aggiornamenti.

Le zone della Liguria più colpite

La situazione di allerta meteo in Liguria fra oggi è domani è la seguente. Sono previsti rovesci e venti forti in queste zone:

a) fra Ventimiglia e Noli

b) in tutta la provincia di Imperia

c) fra Spotorno e Camogli

d) in Val Polcevera e Alta Val Bisagno

e) da Portofino fino al confine con la Toscana

f) in tutta la provincia di La Spezia

g) in Val Fontanabuona e in Valle Sturla

h) in Valle Stura e nell’entroterra savonese fino alla Val Bormida

i) in Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

La situazione attuale

Il momento peggiore di maltempo si attesterà fra stanotte e domani mattina. La maggior parte delle istituzioni scolastiche liguri rimarrà chiusa. I treni invece stanno subendo ritardi e soppressioni: sono stati del tutto sospesi i collegamenti fra Ventimiglia e la Francia. In provincia di La Spezia si è verificata un’esondazione del fiume Vara che ha reso problematica anche la circolazione per le strade. Le abitazioni in riva al fiume potrebbero essere evacuate. Sempre nella stessa provincia una frana ha quasi colpito un conducente nel tratto compreso fra Maissana e Tavarone, lasciandolo fortunatamente illeso. Il Governatore della Regione, Giovanni Toti, ha ordinato in tempo reale lo sgombero dei detriti. Per avere aggiornamenti in tempo reale sull’allerta meteo in Liguria si può monitorare il sito dell’Arpal che è in costante aggiornamento.

Se volete saperne di più sull’allerta meteo in altre parti di Italia, leggete questo articolo dedicato alla regione Lombardia.