Alfio Bardolla snobba la crisi da coronavirus con un EBIDTA in aumento del 267%. Ora per il titolo si aprono interessanti scenari

In base agli ultimi dati pubblicati, la società quotata all’AIM, Alfio Bardolla snobba la crisi da coronavirus con un EBIDTA in aumento del 267%. Prima di analizzare l’interessante caso facciamo una premessa.

La crisi economica dovuta al coronavirus si è fatta sentire e vedere in Italia e nel Mondo. Diverse aziende sono fallite, altre sono vicine a chiudere i battenti secondo le ultime stime delle associazioni di categorie. Le recenti statistiche sulla diffusione della pandemia poi non sono assolutamente incoraggianti. Aumentano i contagiati e i morti e del vaccino si continua parlare ma sembra molto lontano.

La situazione preoccupa ma ci sono spiragli di speranza che non vanno assolutamente trascurati. Alcune aziende hanno cercato una soluzione e si sono riconvertite evitando il collasso dei fatturati e quindi di licenziare dipendenti. Anzi più che concentrarsi sul problema hanno cercato soluzioni. In Italia fra i pochi casi del genere è interessante quello che accade in una piccola società quotata con una capitalizzazione attuale intorno ai 6 milioni di euro. Parliamo della Alfio Bardolla (MIL:ABTG).

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La società con sede a MIlano opera in Italia ed in Spagna nel settore dell’educazione finanziaria. La Alfio Bardolla Training Group Spa offre corsi nel campo delle proprietà, dei diritti di Internet, degli affari e delle società e del commercio; e prodotti digitali e online, diari, ebook, video e giochi.

Alfio Bardolla snobba la crisi da coronavirus con un EBIDTA in aumento del 267%

Questi i principali dati economici che risultano dalle ultime comunicazioni della società:

• Ricavi a €5,0 milioni (€5,5 al 30/06/2020)

• EBITDA a €1,2 milioni, in significativa crescita del 267% vs 1H2019 (€ 0,3 milioni), con EBITDA margin del 23,2%

• EBIT a €0,5 milioni, in crescita rispetto al 1H2019 (negativo per €0,3 milioni)

• Utile Netto a €0,2 milioni, in crescita rispetto al 1H2019 (risultato netto negativo per €0,3 milioni)

• Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) per €0,5 milioni, stabile rispetto al 31/12/2019

• Avviata con successo la digital transformation dell’offerta e della struttura organizzativa.

Ora per il titolo si aprono interessanti scenari

Il titolo in questo momento quota a 1,27. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,834 ed il massimo a 1,98.

In base agli ultimi dato di bilancio le quotazioni attuali ci sembrano davvero sacrificate e le potenzialità di breve e lungo termine sono davvero interessanti. Il nostro target di fair value è superiore ai 2,20 con un potenziale upside del 73% dai livelli attuali.

Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

Il titolo è in fase laterale da inizio aprile e ai livelli attuali tutti gli oscillatori sembrano posizionati per un imminente allungo rialzista. Il consiglio è di comprare ai livelli attuali con stop a 1,19 e di mantenere la posizioni per un target minimale a 6 mesi di 1,98/2,20. Perchè riteniamo che sia questa una società sulla quale scommettere? Quando in un momento di crisi il management dimostra di saper fare le cose giuste, quando poi verrà il momento ciclico di espansione per l’economia, aziende come queste avranno forse già raddoppiato/triplicato se non di più il loro valore per poi continuare a esplodere.

Si procederà per step.