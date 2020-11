Alfio Bardolla oggi quota a 1,355 per gli analisti vale 3,10 ma potrebbe arrivare anche a 4,74. Ecco il perchè

Alfio Bardolla oggi quota a 1,355 per gli analisti vale 3,10 ma potrebbe arrivare anche a 4,74. Di chi si tratta?

Di recente avevamo analizzato la semestrale della società ed evidenziato un EBIDTA in aumento del 267%. Oggi ritorniamo a scrivere della Alfio Bardolla Training Group perchè la Integrae Sim nei giorni scorsi ha raccomandato un target a 3,10.

La Alfio Bardolla Training Group si occupa di educazione finanziaria e di recente ha ampliato la distribuzione dei propri servizi ad alcuni Paesi europei (vedi Spagna).

Il titolo (MIL:ABTG) oggi quota a Piazza Affari a 1,355 +4,23% e da inizio anno ha segnato il minimo a 0,834 ed il massimo a 1,98. La società è stata quotata nell’anno 2017 a 3,97 e da quel livello dopo aver prima toccato area 10,15 nello stesso anno, è iniziato un ribasso fino al minimo toccato nell’anno in corso.

Utilizzando il modello del discounted cash flow, abbiamo normalizzato i bilanci degli ultimi anni alla luce delle ultime comunicazioni societarie e del contesto attuale sia macroeconomico che microeconomico. Questo ha portato ad un fair value calcolato a 4,74. Questo significa che ai livelli attuali il titolo è sottovalutato del 72,6% e dai livelli attuali i prezzi per raggiungere e colmare il prezzo stimato, dovrebbero salire del 249,8%.

Dal punto di vista grafico, dal mese di aprile di quest’anno, le quotazioni sono rimaste “imbrigliate” in una stretta fase laterale. I nostri indicatori di tendenza evidenziano che siamo giunti però su livelli dai quali potrebbe partire un’interessante esplosione di momentum. Il nostro giudizio è comprare con stop loss a 1,19 ed obiettivo primo a 1,485 e successivo 1,98/2,50.

Le nostre valutazioni restituiscono un quadro davvero interessante ma dobbiamo invitare alla prudenza, in quanto trattasi di una small cap. Infatti le quotazioni potrebbe subire, anche con pochi scambi, forti escursioni dei prezzi. È un titolo questo, che a parer nostro, non va tradato ma comprato in ottica Buy and Hold e tenuto per molti anni. Riteniamo che una piccola scommessa possa essere fatta sul futuro di questa società. Un management che ha saputo ben gestire l’attuale fase di crisi economica e rivedere e riposizionare il proprio core business in modo davvero intelligente. E i risultati si sono fatti vedere fin da subito.

Si procederà per step.