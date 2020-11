Le arance italiane sono uno dei prodotti più esportati nel mondo. Sono una delle prelibatezze del nostro Paese. Nell’immaginario collettivo rappresentano il sud Italia, con il loro bellissimo colore e il profumo indimenticabile.

Protagoniste di molte ricette, sono alla base dei dolci italiani più rinomati.

Stiamo quindi parlando delle arance candite, dolce delle feste che costellano il calendario d’Italia.

Sia a Natale che a Pasqua, le arance candite fanno parte di numerose preparazioni.

Ma possiamo riproporle a casa e farle da noi? Certo che sì!

Vediamo come preparare le arance candite, dolce delle feste.

Ingredienti

a) Un kg di arance non trattate dalla buccia spessa;

b) 600 gr di zucchero;

c) Un litro di acqua.

Le arance candite, dolce delle feste

Per prima cosa bisogna tagliare le arance a spicchi e togliere la polpa da esse. Tagliare la buccia a striscioline di 0.5 cm di larghezza, seguendo il verso che assume lo spicchio.

Attenzione a lasciare la parte bianca, che è molto amara e potrebbe rovinare la resa delle nostre arance candite. Rimuoverla quindi con molta attenzione dalla buccia.

Portare l’acqua a ebollizione e buttarci dentro le scorze ottenute e bollirle per circa cinque minuti. Preparare una ciotola con dentro del ghiaccio e scolare le scorze e immergerle nell’acqua con il ghiaccio. Appena saranno fredde, metterle da parte per la seconda fase.

Preparare lo sciroppo con l’acqua e lo zucchero. Bisogna far bollire l’acqua e versarci dentro lo zucchero, poi aggiungere le scorze d’arancia. Far sobbollire le scorze per circa due orette. Quando le due ore saranno passate, mettere da parte il pentolino, coprirlo con della pellicola e bucare la superficie. Far riposare tutta la notte e ripetere il giorno dopo la bollitura per altre due ore. Una volta ripetuta questa operazione, ricoprire di nuovo con la pellicola forata e far raffreddare. Le arance candite, dolce delle feste, sono quindi pronte. Possiamo utilizzarle per guarnire i nostri dolci o mangiarle semplicemente così.