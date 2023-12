Al termine di una chiusura piatta per il Ftse Mib ecco gli eccessi al rialzo e al ribasso

La prima seduta della settimana è stata abbastanza incolore per i mercati azionari europei. Tuttavia, anche in una seduta apparentemente tranquilla, ci sono casi di rialzi e ribassi importanti. Al termine di una chiusura piatta per il Ftse Mib, ecco quali sono stati gli eccessi al rialzo e ribasso. Recordati ha registrato una chiusura rialzista con un guadagno di oltre il 2%, mentre Interpump ha visto un ribasso di oltre il 2%. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari per quelle azioni che al termine di una chiusura piatta per il Ftse Mib hanno registrato movimenti molto interessanti.

Per Recordati è la volta buona per scattare al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 45,22 €, in rialzo del 2,33% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio ottobre le quotazioni di questo titolo azionario si sta muovendo all’interno di un canale laterale individuato dai livelli 43,50 € e 45,11 €. Solo la definitiva conferma di questi livelli, quindi, potrebbe portare a un forte movimento direzionale.

Con la tendenza in corso rialzista, la rottura del 4 dicembre della resistenza in area 45,11 € potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase rialzista. Qualora questo break rialzista dovesse essere confermato, infatti, le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario indicato in figura.

Un segnale di inversione al ribasso, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 43,50 €.

Anche per Interpump è in corso una fase laterale, cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 41,92 €, in ribasso del 2,33% rispetto alla seduta precedente.

Da diverse settimane sul questo titolo azionario è in corso una fase laterale delimitata dai livelli 41,59 € – 42,89 €. Solo la decisa rottura di uno di questi livelli, quindi, potrebbe dare il via a una fase direzionale.

Qualora le quotazioni dovessero decidere di muoversi al ribasso lo scenario più probabile è quello indicato in figura.

