“Casa dolce casa”, una frase che risuona nel cuore non appena varchiamo l’uscio della nostra abitazione e ci accorgiamo di preferirla a qualsiasi altro luogo sulla Terra.

Come si sta a casa, infatti, probabilmente non si sta da nessun’altra parte, con i mille oggetti che ci parlano di noi e i comfort, immersi in un’aria che ci rassicura. Se questa, poi, profumasse anche di pulito, sarebbe un vero segno che, però, proviamo a trasformare in realtà con ogni mezzo a nostra disposizione.

Per mettere k.o. ogni forma di puzza possiamo usiamo i classici prodotti, come spray, candele o diffusori elettrici oppure possiamo realizzare profumatori fai da te. Tuttavia, agire su ambienti, armadi, cassetti e scarpiere, a volte, potrebbe non bastare.

Infatti, i cattivi odori potrebbero insinuarsi dalle insospettabili tubature, risalire attraverso gli scarichi per poi fuoriuscire da ogni buco del lavello di bagno e cucina. Per questo, allora, dovremmo dedicarci anche a quest’accessorio della casa, profumandolo con alcuni prodotti naturali e attuando alcune astuzie fai da te.

Addio lavandino che puzza e cattivi odori da scarico e tubature con questi prodotti naturali e trucchetti per bagno e cucina

Partiamo proprio dai prodotti che potremmo usare per sbarazzarci delle nubi maleodoranti provenienti dal lavello. Questi sarebbero 100% naturali e prometterebbero di non farci rimpiangere l’usatissima candeggina.

Al suo posto, per un’azione ultra profumante, potremmo utilizzare uno spray profumato. Per farlo dovremmo miscelare in uno spruzzino 200 ml di acqua minerale, a basso contenuto di calcare, e 10 gocce di olio essenziale.

A tal proposito, potremmo scegliere:

l’olio essenziale di Tea tree, profumato e disinfettante;

quello di lavanda, deodorante, detergente e antimuffa;

quello di limone, antibatterico e sgrassante.

Per quanto riguarda l’uso, dovremmo vaporizzarlo, da una certa distanza, su tutta la superficie e lasciarlo asciugare. Tuttavia, un trucchetto sarebbe spruzzarlo anche all’interno dei vari buchi del lavandino, per creare una barriera ai cattivi odori in risalita.

Per le tubature

Nel caso, invece, di un’azione ultra-profumate più profonda, potremmo intervenire sulle tubature attraverso lo scarico.

In particolare, dovremmo pulirle per eliminare eventuali sporcizie e incrostazioni che potrebbero generare cattivi odori. A tal fine, la prima cosa da fare sarebbe versare all’interno dello scarico tre cucchiai colmi di bicarbonato. Poi, dovremmo far bollire 1,5 litri d’acqua e spremere un limone per ricavare il succo.

Appena l’acqua sarà giunta a bollore dovremmo versare nello scarico il succo di limone filtrato e dopo qualche minuto l’acqua. Nel dettaglio, il limone, profumatore naturale, a contatto con il bicarbonato produrrebbe una reazione frizzantina corrosiva per lo sporco più ostinato e incrostato. L’acqua bollente, invece, lo scioglierebbe definitivamente, portando via qualsiasi residuo.

Un ultimo trucchetto per la cucina

Infine, per sbarazzarsi di ogni traccia maleodorante potremmo seguire un ultimo escamotage per il lavandino della cucina.

Potremmo smontare il suo filtro, svitandolo, e ripulire le varie parti interne con una crema fai da te, miscelando aceto e bicarbonato.

Allora, ecco come potremmo finalmente dire addio lavandino che puzza e cattivi odori risalenti da scarico e tubature sia in bagno che in cucina.

Lettura consigliata

Un rimedio naturale per pulire le tende da sole e togliere muffa, macchie verdi di muschio ed escrementi di piccione senza smontarle