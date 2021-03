A quanti anni di contributi corrispondono le settimane, i mesi e i giorni dell’estratto conto INPS? Come fare il calcolo della pensione e verificare che si possiede un’anzianità contributiva sufficiente alla richiesta di pensionamento? L’estratto conto in cui è presente la storia contributiva del lavoratore non sempre risulta di facile lettera e interpretazione. Ciò dipende dal fatto che di solito la cassa previdenziale indica la contribuzione in settimane o in mesi e talvolta in giorni. Di qui la necessità di calcolare la quota contributiva in base ai coefficienti di trasformazione per capire quale anzianità assicurativa ha accumulato il lavoratore.

Serve sapere a quanti anni di contributi corrispondono le settimane, i mesi e i giorni dell’estratto conto INPS anche per valutare un eventuale anticipo previdenziale. A tal fine la Redazione ha già risposto ai Lettori che chiedevano “Con quante settimane di contributi INPS si può andare in pensione?”. In tal modo si facilitano le operazioni di calcolo per l’accesso ai diversi trattamenti previdenziali che ovviamente richiedono requisiti differenti. Non è infatti sufficiente raggiungere l’età pensionabile per lasciare l’impiego, bisogna pertanto soddisfare anche i requisiti assicurativi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

A quanti anni di contributi corrispondono le settimane, i mesi e i giorni dell’estratto conto INPS?

Il lavoratore che intende conoscere l’entità del proprio montante di contribuzione deve tener conto dei coefficienti di trasformazione. In base a tali parametri 52 settimane di contribuzione corrispondono ad 1 anno di copertura assicurativa. Al contrario, per il riconoscimento di 1 mese di contribuzione occorre accumulare 4,333 settimane di lavoro. Nel caso invece di casse previdenziali che indica la contribuzione a giornate bisogna considerare che 1 giorno corrisponde a 0,19259 settimane. Ciò tuttavia solo nell’evenienza in cui il valore di un anno sia pari a 270 giornate lavorative.

Diverso il caso della contribuzione dei lavoratori agricoli per i quali valgono altri coefficienti di trasformazione. In particolare, abbiamo 5,1923 giornate per ogni settimana di copertura assicurativa, 4,333 settimane per ogni mensilità di contribuzione e 0,19259 settimane per ogni giorno di contribuzione. Quando si deve procedere al calcolo del cumulo o della totalizzazione invece bisogna sapere che 312 giorni corrispondono ad 1 anno di contributi. Una settimana di contributi invece equivale a 6 giorni, 26 giorni ad 1 mese di contribuzione e 78 giorni a 3 mesi di contributi.