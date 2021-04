Alcuni gatti amano succhiare, abiti, maglioni, copridivani, rovinando i capi creando anche dei buchi nei tessuti.

Questo atteggiamento è abbastanza comune nei gatti, in modo particolare in quelli che sono stati separati precocemente dalla madre. Tutti i mammiferi seguono il proprio istinto primordiale, cioè quello di succhiare, la prima azione che fanno appena nati.

Molti gatti mantengono questo comportamento anche da adulti. Infatti spesso sorprendiamo i nostri gatti succhiare maglioni, coperte o altre cose morbide alternando e muovendo le zampe anteriori proprio come fanno i cuccioli con le mammelle della madre.

Svelato il motivo per cui i gatti amano impastare e succhiare la lana, ecco il perché

A volte diventa una vera e propria ossessione, molto frequente quando si adottano cuccioli che sono stati separati in fase di allattamento a meno di due mesi di vita.

Capita anche di notare un gatto adulto fare la pasta, un’azione che svolge il gatto simile a quando si impasta. Generalmente il gatto quando impasta vuole rendere morbido un giaciglio o marcare il proprio territorio.

Ma in realtà tende a simulare il momento della suzione muovendo le zampe cercando di schiacciare la pancia della madre per ottenere più latte. Assumono in questo caso un atteggiamento di estasi accompagnato da fusa cercando di comunicare la loro piacevole sensazione.

Impastare e succhiare sono dei richiami dell’infanzia dei nostri mici.

Quando il gatto succhia la coperta è come un bimbo che succhia il ciuccio, così come il pezzo di stoffa rappresenta per lui una finta madre.

È sbagliato punire i gatti reprimendo il loro comportamento, bisogna invece stare attenti che non ingoiano fili o peli strappati durante la manipolazione.

Sarebbe meglio provare a distrarlo proponendogli un gioco alternativo, cercando di spezzare la sua monotonia.

Alcuni gatti si comporteranno così per tutta la vita diventando alquanto difficile riuscire a fargli togliere questa abitudine.

Se il nostro gatto mostra questo atteggiamento in modo ossessivo potrebbe essere anche sintomo di stress e ansia, in questo caso bisogna monitorarlo per capirne le cause.

Ecco svelato il motivo per cui i gatti amano impastare e succhiare la lana.