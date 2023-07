7 spiagge caraibiche in Italia: sabbia fine e acqua cristallina 

Anche in Italia si può assaporare l’atmosfera dei Caraibi, basta solo scegliere le spiagge giuste, ecco 7 spiagge caraibiche che vale la pena di conoscere e di visitare se si ha l’occasione.

L’Italia è una penisola e in quanto tale è bagnata dal mare su tre lati. Quindi, per andare al mare in estate non c’è che l’imbarazzo della scelta. Chi abita sulla costa è avvantaggiato, mentre gli altri possono approfittare delle vacanze estive.

Prendersi una pausa dal lavoro è utile per riposarsi e per ricaricare le energie. Perché non farlo in una delle 7 spiagge caraibiche in Italia, allora? In questo articolo ve ne indicheremo alcune giusto per darvi qualche idea su dove andare se ancora non l’avete deciso o se vi trovate da quelle parti.

Come ai Caraibi, sono luoghi in cui godere di una sabbia finissima e bianca e poter andare a fare il bagno in un’acqua limpida di un azzurro cristallino di varie tonalità.

7 spiagge caraibiche in Italia: la lista

Iniziamo questo interessante elenco composto dalle 7 spiagge caraibiche in Italia:

Fetovaia, Isola d’Elba in Toscana: la sabbia è prima dorata in modo intenso e poi passa al bianco candido. Anche l’acqua è di diverse tonalità, prima azzurra e poi blu profondo; Spiaggia delle due sorelle, Sirolo nelle Marche: è una piccola spiaggia che si può raggiungere soltanto via mare, ma proprio per questo è incontaminata e bellissima con il monte Conero che si alza imponente su di lei; Spiaggia di Punta della Penna, Vasto in Abruzzo: questa spiaggia è chiamata “i Caraibi dell’Abruzzo” per i suoi colori. È un tratto di spiaggia incontaminato della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderici; Marina di Ugento, Puglia: è una delle spiagge più famose del Salento e lo è proprio perché non ha nulla di meno dei Caraibi. Spiaggia con sabbia bianca e fine e acqua di un azzurro delicatissimo; Cala degli affreschi, Marina di Camerota in Campania: è una spiaggia piccolissima, incontaminata perché inserita nel pieno della natura; Cala Rossa, Favignana in Sicilia: ci si perde nei colori di questo luogo; bianco della sabbia, azzurro del male e verde delle scogliere; Cala Mariolu in Sardegna: si trova sul golfo degli Orosei, famosissimo per ospitare le spiagge più belle dell’isola.

Avete avuto occasione di visitare queste spiagge? Che cosa ne pensate?

Qualche consiglio per risparmiare

A volte basta esplorare un po’ il territorio e allontanarsi dalle classiche mete prese d’assalto dai turisti. In questo modo si possono scoprire delle piccole meraviglie, in cui non si paga una follia per stare ore a godersi il sole e l’acqua fresca.