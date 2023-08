5 tendenze moda donna per l’estate comode e fresche contro il caldo e facili da indossare

5 tendenze moda donna per l'estate-proiezionidiborsa.it

Quando ogni giorno decidiamo cosa mettere lo facciamo spesso secondo i nostri gusti. In estate però cerchiamo di seguire di più la moda senza rinunciare alla comodità. Scopriamo alcune tendenze.

Il mondo della moda affascina uomini e donne da molto tempo. Grazie alle sfilate e alle riviste specializzate possiamo essere aggiornati sulle tendenze che possiamo seguire. Alcune volte adattiamo dei capi arricchendoli con qualche accessorio che ci piace. Altre volte compriamo un vestito firmato e lo indossiamo solo in occasioni speciali. In estate anche i grandi stilisti propongono qualcosa di più comodo e che si può mettere spesso.

Ecco 5 tendenze moda donna per l’estate

Con il caldo cerchiamo di stare il più possibile in posti freschi o magari ci rilassiamo in piscina o al mare. Costumi a parte, dobbiamo pur vestirci in modo carino. Le prime 2 tendenze di quest’anno riguardano le gambe. Scoprirle con mini gonne o pantaloncini è un po’ scontato. Un capo che torna a vedersi nei negozi è lo jorts. Oltre a comprarlo potremmo farlo noi.

In poche parole lo jorts è un pantalone di jeans leggero che arriva sopra al ginocchio. Il taglio è grossolano e possiamo vedere anche dei fili sporgere dall’orlo. Come accennato, anche a casa potremo riutilizzare un jeans che abbiamo già e modificarlo.

L’altra moda riguarda invece un tipo di gonna. Si tratterebbe di un ampio rettangolo di stoffa di cotone o seta che avvolge il corpo dalla vita in giù. Poi si arrotola sulla vita e si chiude con un nodo. Il nome di questa gonna-pareo è di origine malese. Si tratta del sarong. Si può anche portare annodato al collo rendendolo un mini abito.

Altri spunti

Sulle passerelle si sono visti anche tanti bellissimi abiti leggeri e freschi e crop top. Una cosa però accomuna molti capi estivi di tendenza per l’estate. Parliamo delle bretelline. Possono essere dello stesso tessuto del vestito o del top oppure fatte con materiali diversi. Sono eleganti le catenine. Si possono vedere in capi casual o abiti da sera con profonde scollature. Sono divertenti pure i monospalla.

Sono poi irrinunciabili le scarpe tornate di moda quest’anno. Sono comode e versatili, si possono indossare con pantaloncini, gonne e anche jeans. Si tratta dei sandali fisherman. Si allacciano con un cinturino alla caviglia e la punta è chiusa. Il piede però traspira grazie al gioco di strisce della calzatura. L’ultima delle 5 tendenze moda donna per l’estate che segnaliamo è quella legata al cappello. Possiamo scegliere quello che più ci piace, che si adatti al nostro outfit e al nostro viso. Ce ne sono davvero di tanti tipi, pensiamo al Panama classico, al cappello alla pescatora o da cowgirl, a quello fatto all’uncinetto. Oltre ad arricchire il look ci permetterà di passeggiare proteggendo un po’ la testa e il viso dal sole.

