In molti pensano alla montagna solamente per la stagione invernale, legandola al mondo dello sci. Altri, invece, prediligono il clima estivo per concedersi passeggiate o ferrate sulle splendide vette nostrane.

La primavera, invece, è una stagione sottovalutata per la montagna che invece offre sorprese e incredibili attività outdoor.

Ecco 5 cose divertenti da provare e da fare in montagna in primavera!

Le scampagnate in e-bike

In montagna ci sono le più belle piste ciclabili d’Italia. Sicuramente la bicicletta con la pedalata assistita è un ottimo modo per godersi i panorami in fiore senza preoccuparsi della fatica. Occorre però assicurarsi che lungo la ciclabile siano presenti dei punti di ricarica della batteria.

I prezzi per il noleggio di una e-bike per una giornata vanno dai40 euro in sù. In ogni città, però, ci sono punti per il noleggio a lungo termine. E il prezzo per un mese parte da 80 euro.

I picnic sulle rive dei laghi

Le acque blu dei laghi iniziano a riscaldarsi timidamente e diventa un piacere fermarsi per un picnic sulle sponde degli specchi d’acqua. In Italia abbiamo dei siti specializzati che offrono cestini già pronti da acquistare con prodotti a chilometri zero. Fra le località da scoprire il Lago Pescara a Biccari (FG) e il Lago Tailly ad Alagna (VC).

Forest bathing

Si tratta di una salubre attività che è arrivata in Italia dal Giappone. Tradotto significa “bagno di foresta” e consiste nel camminare lentamente, fermandosi a respirare profondamente circondati da alti alberi.

Questa rigenerante passeggiata riduce la pressione sanguigna, migliora la qualità del sonno, l’umore e la concentrazione. Questi effetti sarebbero dovuti ai fitoncidi, degli oli essenziali che producono gli alberi per difendersi dai parassiti e che si disperdono nell’ambiente.

Il foraging: scoprire le erbe aromatiche ed officinali

Le erbe di montagna sono spesso usate per tisane e infusi oppure per insaporire le pietanze. Fra le erbe spontanee da scoprire lo spinacio selvatico, il tarassaco, o la borragine. Naturalmente meglio non affidarsi al fai-da-te ma seguire uno dei tanti percorsi proposti con pedagogisti delle erbe. In Trentino, ad esempio, da maggio partono le Green Week alla scoperta delle erbe montane.

Il rafting di primavera

Infine, fra le 5 cose divertenti da provare e da fare in montagna, in primavera, non poteva mancare il rafting.

I torrenti di montagna sono speciali per praticare gli sport acquatici con la canoa o il kayak date le pendenze che regalano adrenalina pura. In particolare, nella stagione primaverile, il volume dei corsi d’acqua è abbondante a causa dello scioglimento delle nevi in quota.

Ricordiamo di praticare questi sport sempre rivolgendosi ai centri autorizzati e qualificati che forniscono anche le giuste attrezzature.