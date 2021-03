Quando si pensa all’Egitto si pensa alle piramidi e quando si pensa alle piramidi si pensa a moltitudini di schiavi. Il cinema, la letteratura sacra e persino la didattica, hanno contribuito all’idea comune che le piramidi furono costruite dagli schiavi. Ma è davvero così?

Davvero queste maestose e misteriose tombe dei faraoni sono il frutto dello sfruttamento degli schiavi?

Gli archeologi hanno da poco svelato, fra falsi miti e leggende, il segreto nascosto delle piramidi egizie.

Operai specializzati e non schiavi

Nella piana di Giza, in Egitto, accanto ad alcune delle più celebri piramidi è avvenuto il ritrovamento di alcune tombe minori. Gli archeologi hanno scoperto che appartenevano ai direttori dei lavori per la costruzione delle piramidi. Sempre nello stesso sito, è stato ritrovato il cimitero degli operai specializzati. Altre prove confermano questa teoria degli archeologi egiziani Zahi Hawass e Mark Lehner. Alcuni documenti rinvenuti contengono informazioni circa gli stipendi degli operai e altri ritrovamenti archeologici che suggerisco l’esistenza di villaggi vicino alle piramidi. Inoltre, alcune teorie antropologiche contemporanee affermano che gli egizi non erano un popolo indoeuropeo e la schiavitù era una pratica diffusa fra i popoli indoeuropei.

Controversie

Esistono molte controversie a riguardo. Fu Erodoto, il prestigioso storico greco, il primo ad affermare che le piramidi furono costruite dagli schiavi. Tuttavia egli visse circa due millenni dopo la costruzione di queste magnifiche ed imponenti tombe. Quindi la sua testimonianza non è che una teoria storiografica, come quelle odierne. Altri documenti rinvenuti sembrerebbero confermare che ci siano altre piramidi in effetti costruite da schiavi. Probabilmente la verità sta nel mezzo.

C’è da tenere presente che la civiltà egizia durò per più di tremila anni e si consideri che quella romana durò invece poco più di un millennio. Probabilmente non tutte le piramidi hanno la stessa storia e modalità di costruzione. Probabilmente, nel corso dei secoli, questa antica civiltà mutò i propri usi e costumi, come tutte le civiltà longeve.

Dunque non si può dire con certezza che sia stato svelato, fra falsi miti e leggende, il segreto nascosto delle piramidi egizie.

Queste mastodontiche opere architettoniche continueranno ad affascinare, con i loro misteri, le generazioni future.