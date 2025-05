5 conti correnti gratis per chi vuole gestire i propri soldi senza spenderne altri

Il canone mensile e le commissioni imposte dalle banche sono troppo elevati? Per fortuna ci sono una serie di conti correnti che non prevedono costi aggiuntivi e consentono di depositare il proprio denaro ed effettuare le principali operazioni a zero euro. I titolari, dunque, hanno la possibilità di mettere da parte i risparmi e scegliere di investirli in base alle proprie esigenze. Ecco 5 conti correnti gratis ideati per chi vuole fare economica.

5 conti correnti senza canone o spese aggiuntive

Selfy Conto – Banca Mediolanum

SelfyConto di Mediolanum è un conto corrente telematico a zero spese per il primo anno e sempre gratuito per gli under 30. Dopo il primo anno, prevede un canone di 45 euro annuali. La maggior parte delle attività sono gratuite: bonifici SEPA, prelievi ATM (sia in Italia sia all’Estero) e carta di debito internazionale senza spese aggiuntive. I titolari, inoltre, possono gestire tranquillamente il conto dall’app Mediolanum ed effettuare tutte le operazioni h24.

Revolut Standard

Revolut Standard è un conto online internazionale che non prevede alcun canone mensile. Non comporta costi di apertura e i titolari ricevono un IBAN e una carta di debito Mastercard. Questo conto, inoltre, è multivaluta, ossia permette di possedere e scambiare varie valute comodamente dall’app, senza spese fino a 1.000 euro al mese. Si tratta, dunque, della soluzione ideale per chi viaggia o compra all’Estero.

Il conto Revolut Standard consente di effettuare bonifici SEPA e pagamenti PagoPA in maniera gratuita e di prelevare presso gli sportelli ATM di tutto il mondo fino a 200 euro al mese senza commissioni. Oltre tale limite, si applica una percentuale del 2% sulla somma prelevata. Il conto può essere collegato a una carta di debito fisica, rilasciata pagando solo il costo di spedizione di circa 6 euro. Per tutte le operazioni tramite app (come ricariche, pagamenti POS, trasferimento di denaro), non sono previsti costi.

Conto Online Fineco

Il Conto Corrente Online Fineco non prevede alcun canone mensile per il primo anno per tutti i nuovi clienti e, per i giovani fino a 30 anni, i costi rimangono azzerati anche per i periodi successivi. Per gli altri titolari, invece, dal secondo anno si applica un canone di 3,95 euro al mese, ma che viene abolito se si decide di accreditare presso il conto lo stipendio o la pensione.

Le principali operazioni quotidiane, come bonifici SEPA online, pagamenti di MAV, RAV, F24, domiciliazioni utenze, ricariche telefoniche e prelievi superiori a 99 euro, non prevedono spese. Per i prelievi inferiori a 100 euro, invece, il costo di commissione è pari a 0,80 euro. Fineco, inoltre, dispone di un’app all’avanguardia e molto semplice e intuitiva.

ING Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è un conto online a zero spese. L’opzione base non prevede canoni e permette di effettuare le principali operazioni (bonifici SEPA, pagamenti MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) gratuitamente e nell’offerta è inclusa la carta di debito Mastercard senza costi di emissione o canone. I prelievi ATM, però, prevedono una commissione di 0,95 euro. ING offre anche il pacchetto Modulo Zero Vincoli a 2 euro al mese, ma gratuito per il primo anno e, poi, azzerato per sempre in caso di accredito di stipendio o pensione. Con questa scelta, i prelievi ATM in Italia e in Europa sono gratuiti. Il conto può essere comodamente gestito tramite app o web.

Trade Republic

Trade Republic ha ideato un conto corrente senza canone mensile né costi di apertura, con IBAN italiano e carta di debito VISA virtuale gratuita. I prelievi ATM in tutto il mondo non comportano commissioni se pari almeno a 100 euro; per importi inferiori, il costo è di 1 euro. Ma la principale caratteristica del conto di Trade Republic è la remunerazione della liquidità, perché le somme fino a 50.000 euro depositate maturano interessi, in base a un tasso lordo del 4% (che può variare a seconda delle manovre della BCE). La carta Trade Republic, poi, prevede un cashback dell’1% su ogni acquisto, che viene destinato automaticamente in un ETF a scelta del titolare.