5 consigli per risparmiare sulle spese fisse nel prossimo anno e mettere via un sacco di soldi

La crisi economica spinge sempre più famiglie a risparmiare. Ecco come rivedere le spese fisse, come bollette e abbonamenti, per trovare potenziali risparmi e migliorare il bilancio familiare.

Il 2024 è alle porte e molte famiglie si chiedono come affrontare il nuovo anno con serenità e tranquillità. Una delle sfide più importanti è quella di gestire al meglio le spese fisse, ovvero quelle che si ripetono ogni mese o ogni anno e che incidono in modo significativo sul budget familiare. Le spese fisse comprendono le bollette delle utenze domestiche, ma anche gli abbonamenti a servizi di streaming, riviste, palestre, associazioni ecc. Queste spese possono sembrare inevitabili, ma in realtà ci sono alcune strategie per rivederle e ridurle, senza rinunciare alla qualità della vita.

5 consigli per risparmiare sulle spese fisse e mettere via un bel pò di soldi

Primo passo, confrontare le offerte. Grazie alla liberalizzazione del mercato energetico e delle telecomunicazioni, esistono diverse opzioni per scegliere il fornitore di luce, gas, telefono e internet più conveniente. Puoi usare dei siti web o delle app che confrontano le tariffe e le caratteristiche delle varie offerte. Queste ti aiuteranno a trovare quella più adatta alle tue esigenze e al tuo consumo.

Sfrutta le agevolazioni. Alcune categorie di utenti possono beneficiare di sconti o bonus sulle bollette. Questi vanno in base al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di anziani o disabili, o ad altre condizioni particolari. Verifica se hai diritto a queste agevolazioni e come fare per richiederle, contattando il tuo fornitore o consultando i siti istituzionali.

Valuta i servizi e ottimizza i consumi

Molte bollette e abbonamenti includono dei servizi accessori che magari non usi o non ti servono. Questi servizi possono aumentare il costo della tua spesa fissa, quindi valuta se ti conviene mantenerli o disdirli.

Ottimizza i consumi. Una delle migliori strategie per risparmiare sulle spese fisse è quella di ridurre i consumi superflui o eccessivi. Puoi adottare delle buone pratiche per limitare lo spreco di energia elettrica, gas e acqua. Spegnere sempre luci ed elettrodomestici quando non li usi, regolare il termostato, usare lampadine a basso consumo, preferire la doccia alla vasca, sono pratiche efficaci. Per esempio grazie a piccoli trucchi con la lavatrice si possono risparmiare anche più di 40 euro in bolletta.

Infine monitora i tuoi consumi tramite le bollette o le app dedicate e cerca di adeguarli al tuo profilo tariffario.

Sei sicuro che quell’abbonamento ti serva veramente?

Rivedi gli abbonamenti a vari servizi di streaming, riviste, palestre, ecc. Chiediti se usi effettivamente questi servizi e se ti soddisfano, oppure se puoi trovare delle alternative più economiche o gratuite.

Seguendo 5 consigli per risparmiare, potrai mettere da parte molti soldi nel 2024. Risparmiare non significa rinunciare ma non sprecare, gestendo in modo più intelligente e consapevole le tue risorse.