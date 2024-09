5 consigli per risparmiare sul riscaldamento e ammortizzare la bolletta in inverno - Foto da pexels.com

Già prima dell’arrivo dell’inverno, è importante informarsi in merito alle strategie per risparmiare sul riscaldamento senza sacrificare il comfort. Ecco cinque consigli ispirati dalle indicazioni dell’ENEA per ridurre le spese energetiche.

Le spese per il riscaldamento in inverno rappresentano una delle voci più significative nel bilancio familiare, specialmente nei mesi più freddi. Questi costi possono variare notevolmente a seconda del tipo di impianto utilizzato, delle dimensioni dell’abitazione e della zona geografica. L’utilizzo di gas, elettricità o pellet può comportare differenze sostanziali. Ad esempio, il riscaldamento a gas rimane il più diffuso in Italia, ma anche il più soggetto alle fluttuazioni di mercato. Implementare soluzioni per l’efficienza energetica, come il miglioramento dell’isolamento o l’uso di valvole termostatiche, può ridurre notevolmente i consumi, contribuendo a contenere i costi.

5 consigli per risparmiare sul riscaldamento quando arriverà l’inverno: regola la temperatura in modo intelligente

Secondo gli esperti, mantenere una temperatura costante tra i 19 e i 20°C è ottimale per risparmiare. Abbassare anche solo di 1°C può ridurre il consumo energetico fino al 10%, senza compromettere il benessere domestico.

Manutenzione degli impianti

Effettuare la manutenzione della caldaia e degli impianti di riscaldamento è fondamentale per garantirne l’efficienza. Un sistema ben mantenuto consuma meno energia e riduce i rischi di guasti improvvisi.

Isolamento termico della casa

L’isolamento di finestre, porte e pareti è essenziale per prevenire la dispersione di calore. Utilizzare guarnizioni e tende pesanti aiuta a mantenere il calore all’interno, riducendo la necessità di alzare la temperatura del riscaldamento.

Usa valvole termostatiche

Installare valvole termostatiche sui radiatori consente di regolare la temperatura in base all’uso di ogni stanza. Questo permette di riscaldare solo le aree realmente utilizzate, ottimizzando i consumi.

Sfrutta la luce naturale

Durante le ore diurne, approfitta della luce solare per riscaldare gli ambienti. Tieni aperte le tende e le persiane delle finestre esposte al sole, in modo da catturare il calore gratuito della luce naturale. Ecco 5 consigli per risparmiare sul riscaldamento quando arriverà l’inverno.

Seguendoli, è possibile ridurre sensibilmente i consumi energetici durante i mesi invernali e risparmiare sulle bollette.