3 libri di Natale perfetti da mettere sotto l’albero di amici e colleghi di lavoro

Se state cercando dei libri da regalare a Natale, ecco 3 suggerimenti. Questi libri saranno il regalo perfetto per i vostri parenti, amici e colleghi di lavoro.

Natale si avvicina e con esso il dilemma di cosa regalare ai nostri cari. Tra le tante opzioni possibili, i libri sono sempre una scelta apprezzata, perché regalano emozioni, conoscenze e divertimento. Ma quali libri scegliere tra le tante novità editoriali? Per aiutarvi nella vostra ricerca, abbiamo selezionato tre titoli in grado di soddisfare svariati gusti, in base agli interessi dei vostri destinatari.

3 libri di Natale perfetti: il primo è un thriller

Ad un amante del giallo e del thriller, possiamo regalare: L’educazione delle farfalle, il nuovo romanzo di Donato Carrisi, del maestro del genere. Si tratta di un thriller psicologico che racconta la storia di una donna determinata e indipendente che si è fatta strada in un mondo dominato da uomini, quello della finanza. Ma una sera, in uno chalet di montagna, un evento improvvisamente cambierà la sua vita. Il libro è un intreccio di suspense, mistero e colpi di scena, che tiene incollati alle pagine fino alla fine.

Il secondo è adatto a chi ama le storie d’amore

Per i lettori dall’animo gentile, che sanno scavare nei sentimenti, potrebbe essere adatto l’ultima opera di Riccardo Bertoldi: Abbiamo un bacio in sospeso (io e te). Questo romanzo delicato e coinvolgente, parla di un amore con al limite dell’impossibile. Il protagonista è Leonardo, fotografo che prende il treno ogni giorno. E ogni giorno sulla stessa vettura incontra una ragazza che ascolta musica con le cuffie e annota pensieri sul suo diario. Leonardo fantastica a lungo su quella donna senza mai avere il coraggio di rivolgerle una parola. Ma un giorno… Il libro è una storia di emozioni, dialoghi realistici e riflessioni universali sulla vita e sull’amore.

Il terzo per gli amanti dei romanzi ambientati nella storia

Per i curiosi e gli appassionati di storia, potrebbe essere azzeccato: Le armi della luce, di Ken Follett, quinto capitolo della saga di Kingsbridge. Il romanzo narra le vicende di alcuni personaggi nell’Inghilterra tra il 1792 e il 1824 alle prese con la rivoluzione industriale. Questo romanzo offre una ricostruzione storica accurata e avvincente, che farà rivivere un’epoca cruciale per l’Europa e il Mondo.

Questi 3 libri di Natale sono una bella soluzione da regalare a Natale ma si possono trovare molte altre idee, magari girando tra i mercatini di Natale. Ce ne sono di belli in tutta Italia. Abbiamo dedicato un articolo a quelli più belli del nostro Paese.