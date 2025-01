3 ETF sull’IA da tenere d’occhio nel 2025: si comprano anche con meno di 50€

I titoli azionari nel comparto dell’Intelligenza Artificiale hanno contribuito ad aumentare lo slancio nei Mercati. L’innovazione tecnologica e la velocità di espansione dell’IA hanno aumentato il valore di numerose aziende: basti pensare ai successi di Nvidia e Microsoft. Ecco perché chi desidera ampliare il proprio portafoglio puntando sull’IA può valutare almeno 3 ETF considerati molto solidi.

Stando agli esperti, e vedendo come il boom della tecnologia ha animato i Mercati, acquistare ETF incentrati sull’IA potrebbe essere una buona idea di investimento nel lungo periodo. Sono diverse le aziende che stanno letteralmente guidando l’entusiasmo verso gli investimenti tecnologici. Impossibile non menzionare Nvidia che ha visto salire le sue azioni di oltre l’800%, portando il valore della società a 3,4 trilioni di dollari.

Ma non mancano alcune incognite legate proprio all’espansione dell’Intelligenza Artificiale, a causa di problemi etici, sociali, di sicurezza e non in ultimo di impatto ambientale. Ecco perché puntare sugli ETF che detengono portafogli in azioni legate all’IA potrebbe essere un’interessante opzione alternativa per cavalcare l’onda.

Tre buone opzioni ETF da considerare per gli investimenti del 2025

Alcuni Exchange Traded Fund sono attivi già da qualche anno, mentre spiccano recenti ETF che però sono riusciti a suscitare l’interesse degli investitori.

Ad esempio, il Roundhill Generative AI & Technology ETF è partito solamente nel 2023, e ha visto buone performance nel 2024, con aumenti intorno al +30%. Vanta un portafoglio concentrato con una cinquantina di titoli azionari di punta nel comparto dell’Intelligenza Artificiale, tra cui spiccano Nvidia, Microsoft, Meta Piattaforme e DELL. Dunque riesce a coprire i comparti salienti della nuova tecnologia, ponendosi come una buona opzione da considerare nel 2025. Inoltre gli investitori possono acquistare una singola azione per meno di 50€.

Ancora più “giovane” è l’ETF KraneShares Artificial Intelligence & Technology, nato nell’estate scorsa; vanta 10 titoli di tutto rispetto tra cui compaiono Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla e Amazon. Di contro, l’ETF Global X Artificial Intelligence & Technology conta qualche anno in più (nasce infatti nel 2018) e si distingue per la varietà di titoli nel portafoglio che si incentrano per quasi la metà sul comparto software. La sua composizione è lievemente diversa dagli altri due, ma ha visto buone performance negli anni, costanti, con una media del +18% all’anno.