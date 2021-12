L’invidia è davvero una gran brutta bestia perché si tratta di uno dei sentimenti più schifosi che si possono provare. È un’emozione che si basa sull’immagine di sé messa a confronto con gli altri, verso i quali si provano sentimenti quali senso di inferiorità, mancanza di qualcosa e rivalità. Ne consegue pertanto un atteggiamento quasi astioso verso quelle persone che sono come si vorrebbe essere, oppure che possiedono quel determinato oggetto del desiderio.

L’invidia scatena quindi emozioni negative come la rabbia e il disprezzo, ma anche un senso di inferiorità, vergogna e svalutazione di sé stessi.

Ovviamente, è ben raro che gli invidiosi ammettano di esserlo!

Avere a che fare con persone invidiose non è per niente piacevole perché spesso maligneranno dietro alle nostre spalle. Inoltre, molto difficilmente potranno diventare amiche fidate perché non gioiranno mai di un nostro successo o per qualcosa di bello che ci è accaduto.

Purtroppo, molto spesso, le persone sanno mascherare bene il loro vero modo di essere, ma lo zodiaco, ancora una volta, ci viene in aiuto. È bene sapere, infatti, che oltre a scorpione e sagittario questi 3 segni tra i più invidiosi e anche cattivelli sarebbero da evitare e dovremmo confidarci poco con loro.

I 2 segni più invidiosi in assoluto

In fatto di invidia, nessuno batte lo Scorpione. Tutte le persone che hanno a che fare con i nati sotto questo segno inevitabilmente notano questo lato caratteriale davvero molto negativo. Gli Scorpioni vogliono sempre primeggiare e non amano perdere. Mostrano senza alcun problema tutta la loro invidia nonostante ciò possa avere ripercussioni negative sulle loro amicizie e relazioni.

Discorso simile anche per il Sagittario, che prova invidia per chi riesca ad arrivare dove lui avrebbe voluto. A differenza dello Scorpione, però, il Sagittario ha un animo onesto e leale che lo porta a tramutare rabbia e invidia in ambizione e sana competitività.

Oltre a scorpione e sagittario questi 3 segni tra i più invidiosi e anche cattivelli sarebbero da evitare

Insicuro e pessimista, il Cancro può talvolta provare anche invidia, soprattutto se chi gli è molto vicino riesce ad ottenere successi strepitosi.

Il Toro vorrebbe arrivare ad obiettivi ambiziosi non tanto per competitività ma per avere maggior benessere e stabilità e tranquillità. Tuttavia, a causa di questa costante preoccupazione, si mette spesso a confronto con gli altri ed anche con poca obiettività. I nati sotto il segno del Toro, più che altro, tendono a trasformare l’invidia in voglia di fare.

Pochi lo avrebbero immaginato, ma anche i nati sotto il segno della Vergine sono piuttosto invidiosi, limitatamente all’ambito lavorativo e soprattutto in fatto di precisione e puntigliosità. Infatti, se ad esempio qualcuno ottiene una promozione, gli appartenenti al segno iniziano a covare un senso di rivalsa. Ma dura poco. Passata infatti la fase emotiva, i soggetti della Vergine si concentrano su di sé e su come poter migliorare. Insomma, anche in questo caso, potremmo parlare di un’invidia positiva e costruttiva.

