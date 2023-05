2 titoli del settore tecnologico accomunati dallo stesso destino ribassista: quando si potrebbe ipotizzare un’inversione ribassista?

Dopo che nei primi 3 mesi del 2023 la performance del settore tecnologico (Ftse Italia All-Share Technology) era stata strepitosa, il mese di aprile ha visto un ribasso molto importante. In questo ribasso generalizzato ci sono 2 titoli del settore tecnologico accomunati dallo stesso destino ribassista che, però, potrebbero avere sviluppi diversi nel corso delle prossime sedute. Come vedremo dall’analisi grafica, infatti, STMicroelectronics ed Eurotech si trovano in condizioni potenzialmente molto diverse tra loro. Andiamo, quindi, a vedere quale potrebbero essere gli scenari più probabili per 2 titoli del settore tecnologico accomunati dallo stesso destino ribassista.

Per STMicroelectronics la probabilità che il ribasso possa continuare è molto ridotta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 37,575 €, in ribasso del 2,31% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un ribasso del 25% in un mese, le quotazioni della società di semiconduttori italo-francese hanno raggiunto la massima estensione della proiezione ribassista in corso in area 37,6 €. A questo punto, quindi, ci potrebbero essere tutti i presupposti per una ripresa del rialzo che se non duraturo potrebbe dare origine al cosiddetto rimbalzo del gatto morto.

In questo scenario potrebbe essere decisiva la chiusura del 5 maggio visto che corrisponde anche a una chiusura settimanale. Su questo time frame, infatti, un supporto importante passa proprio per area 35 €.

Nuova accelerazione ribassista per Eurotech oppure inversione rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Eurotech (MIL:ETH) hanno chiuso la seduta del 4 maggio a quota 2,875 €, in ribasso dell’1,03% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico le quotazioni del titolo sono in bilico sul supporto in area 2,876 €. La sua rottura, infatti, potrebbe fare accelerare al ribasso verso l’obiettivo più probabile in area 2,654 €. A seguire, poi, verso gli altri indicati in figura.

Qualora, poi, anche questo livello dovesse cedere le quotazioni di Eurotech potrebbero spingersi giù fino in area 2,294 €.

