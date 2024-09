I consigli dell'ENEL per risparmiare sul riscaldamento e pagare meno la bolletta - Foto da pexels.com

Risparmiare sul riscaldamento è una delle priorità per chi desidera abbassare i costi della bolletta durante l’inverno. ENEL fornisce una serie di consigli pratici e facili da applicare per ottimizzare i consumi energetici senza compromettere il comfort della propria casa.

I consigli dell’ENEL per risparmiare sul riscaldamento e pagare meno la bolletta: regolazione intelligente della temperatura

Uno dei suggerimenti più importanti è quello di mantenere una temperatura costante e adeguata all’interno dell’abitazione. ENEL consiglia di impostare il riscaldamento a 19-20°C, una temperatura confortevole ma non eccessiva. Ogni grado in più potrebbe aumentare il consumo energetico fino al 10%. Utilizzare termostati intelligenti permette di gestire la temperatura in modo efficiente, programmando il riscaldamento solo nelle ore necessarie e spegnendolo durante la notte o quando si è fuori casa.

Manutenzione regolare degli impianti

Un altro suggerimento di ENEL riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento. Pulire e controllare periodicamente la caldaia e i termosifoni aiuta a mantenere l’efficienza dell’impianto e a evitare sprechi. Un impianto ben mantenuto consuma meno energia e dura più a lungo, riducendo anche il rischio di guasti costosi.

Isolamento termico della casa

Una buona parte del calore può disperdersi attraverso muri, porte e finestre poco isolati. ENEL suggerisce di migliorare l’isolamento termico, ad esempio installando doppi vetri o usando guarnizioni su porte e finestre. Anche chiudere persiane e tapparelle di notte aiuta a trattenere il calore all’interno, riducendo così la necessità di riscaldare costantemente gli ambienti.

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Per chi desidera un risparmio a lungo termine, ENEL incoraggia l’adozione di fonti di energia rinnovabile. L’installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua o l’uso di pompe di calore, ad esempio, riduce i costi energetici e rappresenta un investimento sostenibile nel tempo.

Ventilazione controllata degli ambienti

Infine, ventilare la casa è fondamentale, ma ENEL consiglia di farlo in modo corretto. È sufficiente aprire le finestre per pochi minuti al giorno, preferibilmente nelle ore meno fredde, per evitare di disperdere troppo calore. Questo garantisce un buon ricambio d’aria senza raffreddare eccessivamente gli ambienti.

Ecco i consigli dell’ENEL per risparmiare sul riscaldamento e pagare meno la bolletta. Seguire questi semplici accorgimenti può fare la differenza nella bolletta del riscaldamento, permettendo di risparmiare energia e denaro, senza rinunciare al comfort di una casa calda durante l’inverno.

