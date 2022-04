Il campo delle assicurazioni appare a molti difficile da comprendere e districarsi nella giungla delle offerte presenti sul mercato può demotivare.

Cercheremo di capire le opzioni base ed i potenziali vantaggi e svantaggi delle polizze vita per muovere i primi passi in questo ambito ostico a molti. Con una guida semplice per scegliere quale polizza sottoscrivere tutto sarà più facile.

La scelta di sottoscrivere una assicurazione vita è mossa spesso dal desiderio di tutelare una terza persona nel caso si verifichi l’evento morte.

Occorre prima di tutto distinguere tra caso vita e caso morte.

Nella prima opzione il pagamento a favore del beneficiario avverrà se la morte dell’assicurato dovesse verificarsi mentre la polizza è ancora in essere. Nel caso morte il versamento del denaro al beneficiario avverrà in qualsiasi momento la morte avvenga.

Una guida semplice per scegliere tra le polizze vita e optare per la più adatta alle proprie esigenze

Se si scegliesse la polizza caso vita, qualora l’evento non dovesse verificarsi durante l’esistenza del contratto il denaro versato resterebbe nelle casse della compagnia assicurativa.

Esistono anche delle polizze miste che uniscono entrambe le eventualità caso vita e caso morte.

La scelta della polizza deve essere effettuata tenendo conto del costo del premio assicurativo e della presenza di eventuali penali.

Solitamente la polizza vita viene stipulata da coloro che, non essendo in età avanzata, non hanno ancora maturato la pensione e intendono tutelare i propri cari nel caso di scomparsa prematura. In questi casi il premio varia in funzione dell’età dell’assicurato e della situazione personale dello stesso. Maggiore è il rischio morte e migliore la situazione personale, più alto sarà il premio da versare periodicamente.

Occorre tenere anche in considerazione l’eventualità di voler disdire il contratto prima della scadenza. Se si tratta di polizze da capitalizzazione il riscatto anticipato può danneggiare l’assicurato. Si tratta di contratti in cui l’assicurato versa i premi e l’assicurazione si impegna a restituire alla scadenza il capitale versato aumentato degli interessi. Qualora si decida di interrompere il contratto prima della scadenza, il capitale rimborsato potrebbe essere davvero esiguo o addirittura nullo.

Una scelta per tutelare i propri cari e ottenere un risparmio sulle tasse

Una polizza vita interessante, tra le tante a disposizione, è offerta da Genertellife, del gruppo Generali Assicurazioni. È una delle poche assicurazioni che garantisce un sostegno economico al beneficiario in caso di morte prematura dell’assicurato. Parliamo di Genertel iLove, una assicurazione temporanea caso morte. Ciò significa che in caso di premorienza del sottoscrittore è previsto un pagamento a favore del beneficiario. Otterrebbe più tranches costanti per tutta la durata del contratto fino ad un massimo di 10.000 euro.

Fino al compimento dei 60 anni è possibile sottoscrivere il contratto assicurando un capitale massimo di 250.000 euro senza sottoporsi a visita medica preventiva. Questa polizza offre anche degli sconti. Sottoponendosi ogni due anni ad un check up gratuito si otterrà uno sconto del 10% per i fumatori e del 15% per i non fumatori.

Con una guida semplice per scegliere quale polizza sottoscrivere ci si può addentrare in questo campo complesso.

La sottoscrizione delle assicurazioni vita dà diritto anche alla detrazione IRPEF del 19%, ottenendo così un risparmio fiscale.

La caratteristica di fondo delle polizze vita è che sono prodotti sia assicurativi che finanziari. Ogni contraente può decidere se legare la propria polizza con titoli obbligazionari o azionari, modificandone così la resa ma anche il rischio.

Occorre quindi conoscere gli strumenti di investimento sottostanti per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, verificando se siano legate a gestioni separate piuttosto che fondi interni o esterni. Rivolgersi ad un intermediario serio e referenziato è il primo passo fondamentale da fare per destinare al meglio i nostri soldi.

