Polizia di Stato e Borsa Italiana hanno siglato un accordo per tenere al sicuro i mercati finanziari da crimini informatici. I sistemi e servizi informativi di particolare rilievo nel Paese posso essere bersaglio di malintenzionati. Il Capo della Polizia e l’amministratore Delegato di Borsa Italianahanno stretto questo patto per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici. La stipula dell’accordo rientra nelle direttive emesse dal Ministero dell’Interno per combattere la criminalità informatica. Visto il delicato compito che svolge Borsa Italiana di organizzazione, gestione e funzionamento dei mercati finanziari italiani, è stato necessario adoperarsi in questo senso.

Cosa fa Borsa Italiana

Sulle piattaforme gestite da Borsa Italiana avvengono scambi in tempo reale tra intermediari nazionali ed internazionali collegati al mercato tramite un sistema di negoziazione completamente elettronico. L’infrastruttura che fa capo a Borsa Italiana riveste un interesse nazionale e la protezione dell’intero sistema informatico è obbligatorio per assicurare il pieno compimento della propria funzione aziendale. La Cyber Security è prioritaria per Borsa Italiana anche alla luce degli ultimi avvenimenti e rientra tra i punti dell’agenda della ripresa e dello sviluppo strategico dell’Italia.

Combattere i crimini

Le minacce informatiche sono all’ordine del giorno: non colpiscono solo il singolo cittadino con email, sms o altri sistemi ingannevoli. Le aziende sono sotto attacco da parte di malintenzionati che vogliono entrare in possesso di dati sensibili. E’ necessario per porre un argine a questo fenomeno criminale una più fattiva collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni pubbliche e private. Condivisione informativa e cooperazione operativa sono i capisaldi per un efficace contrasto al cybercrime.

Cosa fa la Polizia

All’interno dell’organigramma della Polizia di Stato c’è un settore appositamente creato che si occupa della tutela delle reti informatiche. Si tratta del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che proverà a tenere al sicuro i mercati finanziari da crimini informatici.