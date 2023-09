Rupert Murdoch va in pensione, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio e chi erediterà il suo impero editoriale

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. 70 anni fa cominciava l’epopea di Rupert Murdoch, uno degli uomini più influenti della seconda metà del Novecento. Ieri, all’età di 92 anni, il magnate australiano ha detto basta. Vuole godersi la “pensione” e ha lasciato la guida del suo impero a uno dei suoi sei figli.

Nato nel 1931 a Melbourne, Murdoch è una figura fondamentale per il mondo dell’editoria e dei mezzi di comunicazione di massa. Dal Dopoguerra in poi è entrato in tutte le più grandi operazioni che hanno riguardato i mass media.

Il suo gruppo editoriale, che fa capo a Fox e News Corp, raggiunge quasi 5 miliardi di persone nel Mondo. Un dato impressionante che potrebbe bastare per descrivere l’importanza di Murdoch negli ultimi 70 anni.

Chi è Rupert Murdoch

Un imprenditore illuminato, un editore senza scrupoli. E le definizioni potrebbero continuare. Nato nella lontana Australia, ha studiato a Oxford, tornando in patria per la morte del padre. Questi, giornalista, gli lasciò in eredità il Melbourne Herald e l’Adelaide News, due delle più grandi testate dell’epoca in Oceania.

Da qui partì la sua espansione che proseguì, nel corso degli anni, dapprima in Inghilterra, acquistando due famosi tabloid, “The Sun “e “News of the World” e, successivamente, negli Usa. A New York comprò sia il “Post” che il “Magazine”, iniziando un’ascesa incredibile, culminata con l’acquisizione del prestigioso “The Times”, il quotidiano simbolo della Gran Bretagna.

Un’incursione nel mondo del cinema con l’acquisto degli studi della 20th Century Fox a Hollywood, poi lo sbarco sul satellite e l’avventura chiamata Sky. Un marchio che ha portato in giro per il Mondo, Italia compresa.

L’erede

L’irruzione sulla scena politica, appoggiando le candidature britanniche e statunitensi attraverso i suoi media gli ha conferito ancor più potere. A lui si deve la crescita esponenziale dell’industria calcio in Italia negli anni Novanta, con la nascita delle pay tv. Per anni l’ha finanziata attraverso l’acquisto dei diritti delle partite di campionato, che ha detenuto fino all’arrivo di Dazn.

Murdoch è tra i 100 uomini più ricchi del Mondo. Il suo patrimonio è stimato in circa 17 milioni e mezzo di dollari. La notizia di un suo ritiro era nell’aria da tempo, vista anche l’età, nonostante le buone condizioni di salute.

Il suo erede alla guida del gruppo editoriale sarà il terzo figlio, quello avuto dal secondo matrimonio, con la giornalista del “Daily Telegraph” Anna Maria Torv Mann. Si chiama Lachlan, ha 52 anni, ed è l’attuale presidente di Fox News e Fox Sports.

Rupert Murdoch va in pensione, dunque, e si godrà un patrimonio di 17,5 miliardi di euro. Lascerà al terzogenito Lachlan il compito di continuare la sua opera, controllando la potentissima News Corp, uno dei gruppi editoriali più importanti del Mondo.