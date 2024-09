Harry Potter è uno dei franchising di maggiore successo al Mondo e che hanno generato più incassi. Non dovrebbe sorprendere, infatti, che le edizioni più rare dei suoi libri siano ricercatissime. In molti sono disposti a pagare cifre folli pur di entrarne in possesso. L’importante, come sempre, è che siano in eccellenti condizioni. Alcune copie possono arrivare ad avere un valore elevatissimo, finanche 55.000 euro. Cerchiamo di capirne di più.

Queste edizioni dei libri di Harry Potter valgono finanche 10.000 euro, ecco quali sono: prima edizione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” (1997)

La prima tiratura di 500 copie, di cui solo 300 destinate alle biblioteche, è tra le più ricercate. Si riconoscono per la copertina rigida, che li distingue da altre stampe della primissima edizione. Questi volumi arrivano a valere finanche 55.000 euro, ma anche copie successive della prima edizione possono raggiungere cifre importanti, tra i 4.000 e i 10.000 euro.

Edizioni firmate da J.K. Rowling o dagli illustratori

Le edizioni autografate dall’autrice sono sempre molto ambite dai collezionisti e possono valere diverse migliaia di euro, a seconda della rarità e delle condizioni del libro. Anche le firme degli illustratori possono incrementare notevolmente il valore dell’edizione, rendendola un vero e proprio pezzo unico da rivendere al miglior offerente o custodire gelosamente.

Edizioni deluxe

Pubblicate in tirature limitate e spesso con copertine particolari o rilegature speciali, alcune di queste edizioni possono superare i 5.000 euro, specialmente se in condizioni eccellenti o mai aperte.

Il mercato dei libri di Harry Potter è vivace e in continua evoluzione, con collezionisti disposti a spendere cifre notevoli per possedere queste rarità. Se possiedi una delle prime edizioni, potrebbe valere la pena farla valutare da un esperto. Come abbiamo visto, queste edizioni dei libri di Harry Potter valgono finanche 10.000 euro. Sono infatti molto rare e inoltre risalgono spesso a tirature di più di vent’anni fa, come quella del 1999.

