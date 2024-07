La BCE non dovrebbe portare sorprese-Foto da pixabay.com

La situazione grafica per il momento continua a rimanere identica: Europa in stallo e Wall Street sui massimi storici. Quale potrebbe essere la prossima mossa dei mercati? Sul tappeto rimangono da mesi le stesse problematiche: questione Ucraina e mediorientale e tassi di interesse. La BCE domani deciderà sui tassi e dovrebbe rinviare tutto a settembre. Riteniamo che il giusto approccio sia solo e sempre solo quello di guardare ai livelli di prezzo, e questi al momento continuano a generare segnali contrastanti. Non neghiamo al momento nessuna ipotesi: nè al rialzo e nè al ribasso. Vedremo cosa accadrà.

Bank of America consiglia di puntare sui ciclici

Gli analisti di Bank of America sono ottimisti sulla futura performance dei titoli ciclici, grazie al miglioramento dell’economia e alla diminuzione dell’inflazione. I recenti dati sull’inflazione, inferiori alle previsioni, segnano un cambiamento significativo e suggeriscono un avvicinamento a uno stato economico ideale. Questo permetterà alla Federal Reserve di concentrarsi sull’espansione economica piuttosto che sulla lotta all’inflazione.

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha sottolineato che l’inflazione non è l’unica sfida da affrontare. Con la riduzione dell’inflazione, gli analisti vedono condizioni favorevoli per i titoli ciclici, sensibili ai tassi d’interesse, con prospettive ottimistiche grazie alla minore pressione dei tassi e alla crescita degli utili in vari settori.

Bank of America prevede una solida performance degli utili del secondo trimestre, con un aumento medio del 2% degli utili per azione rispetto alle previsioni. Tuttavia, la banca mantiene una posizione prudente riguardo a possibili movimenti imprevedibili del mercato, suggerendo l’uso di call derivate per ottenere performance superiori durante il periodo di rendicontazione degli utili.

In sintesi, gli analisti sono fiduciosi nella forza dei titoli ciclici, ritenendo che possano beneficiare delle politiche della Federal Reserve e del miglioramento dei fondamentali degli utili.

Quale potrebbe essere la prossima mossa dei mercati? Come mantenere in modo semplice il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 16 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.704

Eurostoxx Future

5.003

Ftse Mib Future

34.537

S&P500

5.631,2.

Mercati a due velocità: la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.560.

