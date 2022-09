Siamo alla vigilia delle elezioni e i vari partiti espongono al popolo le loro proposte di riforma. Tra le tante, c’è quella della Lega di eliminare il tanto odiato canone Rai. Ma, vediamo, come si pensa di farlo e da quali risorse si attingerà. Altri 10 Paesi europei lo hanno cancellato, anche perchè il suo inserimento in bolletta ne rende obbligatorio il pagamento. Questa soluzione sarebbe stata considerata illegittima dell’Europa, eppure, nonostante ciò, si continua ad imporne la tassa. Nell’opinione del leader della Lega, i 90 euro all’anno rappresentano un problema soprattutto per coloro che già stentano ad arrivare a fine mese. Quindi, per i pensionati e disoccupati, pagare il canone significherebbe rinunciare a 2/3 spese in più all’anno. Insomma, la questione del canone è tornata tante volte sul tappeto ma nessuno, nonostante le promesse, lo ha eliminato.

Costi dell’eliminazione del canone RAI

Veniamo, adesso, a puntualizzare quanto costerebbe eliminare il canone Rai. Ebbene, in base ai dati a disposizione, la somma si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro. Si tratta, appunto dell’importo dei ricavi avutisi nel 2021. Nonostante ciò, tra le promesse e i punti elettorali firmati dalla Lega, c’è la riforma sull’azzeramento di questa tassa. Accanto a questa iniziativa, poi, si punta su altri cavalli di battaglia del programma elettorale. Tra essi abbiamo: lo stop al caro bollette, la flat tax e la pace fiscale. In più, oltre alla proposta di eliminare il canone RAI, abbiamo l’idea di introdurre Quota 41 per le pensioni. Infine, altro obiettivo è quello di introdurre il Decreto Sicurezza, per limitare l’ingresso illegale degli stranieri in Italia.

Proposta di eliminare il canone RAI, come e quanto costa all’Italia

Ebbene, eliminare il canone Rai è possibile ma occorre individuare uno strumento per finanziare l’iniziativa. In altri termini, bisogna trovare i soldi per rimpiazzare l’importo della la mancata entrata dell’imposta. Quindi, si tratterebbe di compensare ben 1,761 miliardi di euro, la cifra degli ultimi ricavi derivanti dalla riscossione del canone. Si ricordi, comunque, che il progetto sull’eliminazione di esso non è una novità. Infatti, già la scorsa estate il Governo Draghi aveva preso questo impegno nel Recovery Plan. Ciò in seguito ad un preciso intervento da parte dell’Unione Europea in tal senso. Eppure, l’onere imposto nella bolletta ha continuato ad esistere, ed oggi, i partiti ne fanno un motivo di promessa elettorale. In pratica, si è finito per vendere come un “favore politico” qualcosa che già doveva essere scomparso per ragioni di giustizia ed equità.

