Piazza Affari, MPS annuncia più di 1 miliardo di dividendi: pubblicati i risultati finanziari del 2024, superiori alle aspettative

Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato i risultati dell’esercizio 2024 e contestualmente ha indicato la distribuzione del dividendo 2025 di 0,86€, per un totale di 1,083 miliardi di euro. Il rendimento lordo arriva così al 13,6%, uno dei più elevati del settore, segnando un +0,26% per azione.

I risultati del bilancio 2024 di Monte dei Paschi di Siena sono superiori alle aspettative e ciò fa presupporre che sia sempre più vicina un’aggregazione con Mediobanca, come hanno fatto intuire anche le dichiarazioni di Lovaglio, secondo cui “un’aggregazione con Mediobanca, per cui abbiamo grande rispetto, si prospetta innovativa”. Sul piatto, lo ricordiamo, un’OPS da oltre 13 miliardi.

Dividendi MPS più che triplicati

Come specificato nel Comunicato Stampa, al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 4.034 mln di euro, in aumento del +6,2% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre principalmente alla crescita del margine di intermediazione primario, che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+2,8%) sia sulle commissioni nette (+10,8%); in crescita anche gli altri ricavi della gestione finanziaria (+21,6%), impattati positivamente dalla significativa crescita del risultato di negoziazione. Nel quarto trimestre 2024, margine di intermediazione primario in crescita (+1,0%) grazie alla crescita delle commissioni nette (+4,9%) e alla resiliente dinamica del margine di interesse (-1,3%), influenzata dallo scenario dei tassi. La cedola è praticamente più che triplicata, passando da 0,25 a 0,86€ ad azione.

