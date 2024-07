Villa Crespi, situata sul Lago d’Orta, è uno dei ristoranti più rinomati in Italia, grazie alla maestria dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Questo ristorante non è solo un luogo dove si mangia, ma un vero e proprio tempio della gastronomia, dove ogni piatto è un’opera d’arte. Ma quanto costa vivere questa esperienza culinaria di lusso? Scopriamolo prendendo spunto da fonti affidabili.

Mangiare a Villa Crespi significa immergersi in un viaggio sensoriale che va oltre il semplice atto del mangiare. Antonino Cannavacciuolo, noto per le sue apparizioni televisive e per i numerosi riconoscimenti ottenuti come chef, propone una cucina che fonde tradizione e innovazione, utilizzando ingredienti di altissima qualità.

Il menù degustazione

Uno dei modi migliori per godere della cucina di Villa Crespi è attraverso il menù degustazione. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico e Scatti di Gusto, il costo di un pasto a 5 stelle in questo rinomato ristorante può arrivare a cifre considerevoli. Il menù degustazione, che include una serie di portate selezionate dallo chef, costa circa 525 euro a persona. Questo menù offre un assortimento di piatti che rappresentano la quintessenza della cucina di Cannavacciuolo, con ingredienti come lumache, rane, fegato grasso e anguille.

Pasto a 5 stelle, ecco quanto costa mangiare a Villa Crespi se si sceglie di mangiare singole portate dal menù alla carta.

Il menù alla carta

Per chi preferisce una scelta più personalizzata, Villa Crespi offre anche un menù à la carte. I prezzi dei singoli piatti possono variare, ma è comune spendere tra i 50 e i 100 euro per ciascuna portata. Ad esempio, un antipasto può costare intorno ai 50-60 euro, mentre i piatti principali e i dessert possono arrivare fino a 100 euro.

Pasto a 5 stelle, ecco quanto costa mangiare a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo: i pacchetti

Villa Crespi non è solo un ristorante, ma anche un hotel di lusso che offre pacchetti esperienziali. Questi pacchetti, che combinano pernottamenti e cene degustazione, possono variare notevolmente di prezzo. Un soggiorno con cena può costare dai 1.000 euro in su, a seconda delle opzioni scelte e della durata del soggiorno.

In conclusione, un pasto a Villa Crespi è un’esperienza esclusiva che riflette la qualità e l’arte culinaria di Antonio Cannavacciuolo. Con un menù degustazione che può costare 525 euro e piatti à la carte dai prezzi elevati, questa esperienza è riservata a chi desidera vivere un momento unico nel mondo della gastronomia. I pacchetti esperienziali offrono ulteriori opzioni per chi vuole combinare la cucina di alto livello con un soggiorno lussuoso. In definitiva, mangiare a Villa Crespi è un investimento che promette di deliziare tutti i sensi e lasciare un ricordo indimenticabile.

