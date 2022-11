Non solo la tredicesima, ecco i benefit aziendali più incredibili che tutti i dipendenti vorrebbero

Il mondo del lavoro è notevolmente cambiato con la pandemia. Si registrano nuovi fenomeni come la great resignation o il quiet quitting, nuove locuzioni che abbiamo imparato a conoscere. Rispettivamente la grande ondata dimissionaria e la nuova filosofia di lavorare “quanto basta” stanno modificando il tradizionale rapporto datore-dipendente. Ecco quindi che molte aziende cercano sistemi alternativi per rendere soddisfatti i propri dipendenti, oltre alla retribuzione. L’azienda ovviamente ha i suoi vantaggi, ad esempio non esponendosi a continui esborsi per formare le nuove risorse in caso di frequente turnover del personale.

Non solo la tredicesima, ecco i benefit aziendali più incredibili: dalla stanza per il pisolino al guardaroba premaman

Di seguito vedremo alcuni dei benefit aziendali più inusuali ma anche stravaganti utilizzati dalle aziende italiane e straniere. Parlando di benefit, in Italia si pensa subito all’utilizzo dell’auto aziendale o all’asilo nido per i figli dei dipendenti. È bene sapere che il mondo dei benefit è ben più vasto.

Le aziende che hanno a cuore i nostri animali domestici

È noto che molte imprese, soprattutto all’estero, concedono ai propri lavoratori di portare con sé in ufficio cani e gatti. Forse non sappiamo però che ci sono datori che concedono anche il congedo pawternity. Questo si verifica quando si adotta un nuovo animale domestico, un cucciolo. Si possono chiedere dei giorni di permesso retribuiti per prendersene cura.

Aziende che pagano per viaggiare

Ci sono alcune aziende che predispongono delle somme extra, oltre allo stipendio, per pagare le vacanze o i biglietti aerei. Non si tratta solo di società collegate con il settore del turismo, come ad esempio Airbnb. Sono società americane di diverso tipo che si occupano di tutt’altro rispetto alle vacanze.

Contributi alla fecondazione artificiale e all’adozione

Alcune realtà aziendali, soprattutto statunitensi, sono ferme sostenitrici del diritto alla famiglia. Alcune di esse vogliono manifestare concretamente il sostegno a coppie con problemi di fertilità. Sempre negli Stati Uniti alcuni imprenditori hanno deciso di coprire una parte di trattamenti per l’infertilità e la fecondazione in vitro. Questi trattamenti sono, infatti, un vero salasso Oltreoceano.

Altro benefit molto interessante è quello a sostegno dell’adozione. Non solo vengono rimborsate le spese sostenute, ma vengono garantiti dei congedi da utilizzare per poter accogliere il bimbo adottato.

La maternità è spesso sostenuta anche tramite iniziative pratiche:

una società dello Utah paga ben 2.000 dollari alle mamme in attesa per farsi il guardaroba premaman;

diverse imprese coprono i costi per il trasporto del latte materno se la mamma è in trasferta per lavoro.

Calzedonia Group sul sito aziendale indica i benefit per i dipendenti, fra cui:

asilo e scuola materna aziendali;

flessibilità oraria per l’ingresso alla mattina da recuperare in pausa pranzo.

Luxottica da anni sviluppa programmi di welfare aziendale, ad esempio con linee di microcredito per lavoratori in difficoltà, che non possano accedere ad altri crediti.

La stanza del pisolino

Per i dipendenti che fanno orario continuato, la possibilità di fare la cosiddetta pennichella è un ottimo benefit. Occorre vedere poi se schiacciare un pisolino dopo pranzo faccia bene oppure faccia ingrassare.

Di fatto le naprooms o stanze del pisolino sono ancora una realtà di nicchia.

