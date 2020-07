Mindhunter: quando esce la 3 stagione? Mind Hunter è una delle serie tv Netflix più amate, avvincente e con un cast di eccezione. Esplora un’ America degli anni ’70 che ci appare reale, un’America vera fatti di periferia e criminalità. Segue le vicende che portano a sviluppare il Profiling facendoci entrare nella psicologia dei serial killer in modo del tutto crudo e cruento.

Una serie che ci attrae facendoci esplorare le parti oscure dell’essere umano.

Mindhunter: trama

Mindhunter segue le vicende di Holden Ford e Bill Tench, due detective che lavorano ad un reparto speciale dell’FBI. Sperando di prevedere e prevenire nuovi crimini cominciano a girare l’America per intervistare i pluriomicidi e scoprire qualcosa su cosa c’è dentro le menti criminali. Ma non è tutto tranquillo, anzi. Ogni volta che arrivano in una nuova città la polizia gli chiede di indagare su un nuovo crimine e i due discendono sempre di più in questa spirale che li porta quasi a perdere la speranza. Perché quando guardi nell’abisso l’abisso guarda in te. Questo lavoro metterà in crisi la vita personale dei nostri personaggi e non solo, ma non vi diciamo altro.

Ma c’è un killer che ancora sono lontani da prendere e che continua a colpire: BTK (acronimo di Bind, Torture, Kill). Riusciranno a fermarlo? Il loro lavoro aiuterà il paese e salverà delle vite?

Mindhunter: cosa ci aspettiamo

Dopo averci illustrato i più celebri massacratori degli anni 70′, come per esempio Charles Manson, il pubblico non sa quale nuova macabra celebrità aspettarsi.

Il regista di Mindhunter, David Fincher, è una celebrità che ci ha regalato dei film che hanno segnato un’ epoca come Fight Club e Seven. Un lavoro magistrale che si fa vedere! Le riprese sono state fermate a causa del covid19 ma sappiamo che alla fine dell’estate finalmente riprenderanno.

Il cast e la troupe hanno dichiarato che non vedono l’ora di continuare perché amano molto questa serie e stanno spingendo per ricominciare.

Quindi: con un po’ più di attesa ma abbiamo la conferma che la terza stagione di Mindhunter si farà ed arriverà presto sulla piattaforma Netflix.

Allora prepariamoci e nell’attesa vediamo qualche serie che magari ci è sfuggita, come per esempio Dark.