Sono molte le persone che amano le piante ma non hanno il tempo necessario per dedicare loro l’attenzione e le cure giuste per farle crescere sane e rigogliose.

In questo articolo mostriamo le 8 piante da fiore perenni resistenti ai parassiti che richiedono poche attenzioni.

In natura esistono molte piante resistenti agli attacchi dei parassiti e delle malattie fungine e che ci permettono di avere un giardino o una terrazza “bella e colorata”, sia in inverno che in estate.

Ecco le 8 piante da fiore perenni resistenti ai parassiti che richiedono poche attenzioni.

Tra queste piante ornamentali alcune crescono bene in terreni molto poveri e scarsi d’acqua.

Viburnum tinus

Il viburnum tinus è una pianta del sud est Europa. Cresce fino a quattro metri di altezza e produce fiori bianchi e profumati. Dopo la fioritura crescono delle bacche di forma ovale e di colore viola blu. Di questa pianta ne esistono 100 varianti. Va piantata all’inizio della primavera o in autunno.

Cerastium tomentosum

Il cerastium tomentosum è una pianta perenne tappezzante con cespi tondeggianti, dalle foglie piccole e di colore verde chiaro. Sono piante molto decorative, perché in primavera mostrano una generosa fioritura e vengono solitamente coltivate in giardini rocciosi.

Elleboro

È una pianta molto rigogliosa e resistente, tanto da crescere anche in spazi angusti.

Preferisce il freddo piuttosto che il caldo.

La varietà helleborus niger, la rosa di Natale fiorisce in pieno inverno ed ha bisogno di terreni umidi e collocata in semi ombra.

Presenta foglie sempre verdi e può essere coltivata anche in casa.

Aubrieta

Questa pianta è tra le più apprezzate da balcone, grazie alla sua abbondante fioritura che va dal rosa, al carminio e al viola. Si può piantare sia in vasi piccoli che in quelli grandi ed è una pianta perenne.

Convolvulus cneorum

Questa pianta sempreverde è un rampicante, anche se alcune specie hanno un arbusto che cresce particolarmente in larghezza e raggiunge i 120 centimetri di altezza. Le foglie sono verde grigio, coperte da una sottile peluria e i fiori sono a forma di trombetta di colore bianco.

Pittosporum tobira

Sono piccoli alberi e arbusti sempreverdi con foglie ornamentali. Ne esistono 150 specie e di solito li troviamo di piccole dimensioni per le potature a cui viene sottoposto. Se fatti crescere, possono raggiungere gli otto metri di altezza.

Leonitis Leonurus

È un piccolo arbusto ornamentale, che fiorisce dall’inizio dell’estate fino all’autunno inoltrato. Sopporta bene le estati calde e con siccità. Dopo la fioritura si consiglia la potatura dei rami e dei fiori secchi.

Achillea millefolium

L’achillea è una pianta adatta per bordure e giardini rocciosi e non teme siccità. A metà primavera si consiglia di tagliare gli steli e accorciarli per ottenere un’abbondante fioritura.

Sedum

Possiamo acquistarle striscianti, adatte per il giardino roccioso oppure alte che fioriscono in autunno. In inverno si adattano bene al freddo, mentre in estate non temono la siccità.