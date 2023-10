Il Leone d’Oro alla carriera di Alba Parietti? Una incomprensione che sui social è diventata virale

Quando si parla di Leone d’Oro, gli appassionati di cinema fanno riferimento alla Biennale di Venezia e al Festival che è uno dei più famosi del Mondo. Vedere questo premio affiancato a nomi dello spettacolo potrebbe far storcere il naso. Alba Parietti lo ha ricevuto, ma c’è una precisazione da fare.

È uscita la notizia in primavera e sui social si è scatenato il caos. Leone d’Oro alla carriera ad Alba Parietti. I leoni della tastiera non si sono neanche peritati di leggere bene la notizia e subito hanno infilato centinaia di commenti, non tutti educati, per dire la loro. La showgirl è dovuta intervenire e lo ha fatto a modo suo. Lo ha fatto con ironia, come suo solito. Ha inserito una lunga lista con tutti i programmi televisivi e i lavori in cui è stata protagonista.

Quello che pochi hanno capito era che il premio è omonimo al più prestigioso che viene consegnato sul red carpet veneziano. Questo non significa che il premio ricevuto da Alba Parietti non sia prestigioso. Esiste da 1947 e la Citta di Venezia lo consegna per meriti lavorativi nell’ambito dello spettacolo e della televisione. E la carriera di Alba Parietti parla da sola.

Carriera sfavillante

Classe 1961, Alba ha iniziato come cantante, ha fatto un apprendistato lunghissimo, si è occupata di sport e ha preso parte a tantissime trasmissioni di successo. I suoi programmi a un certo punto erano dei veri e propri cult, lei ne faceva uno all’anno e gli ascolti schizzavano alle stelle. Così come Celentano e Fiorello, ogni volta che Alba Parietti compariva in tv era un evento e gli spettatori hanno sempre dimostrato affetto e attenzione.

Galagoal, Pavarotti & Friends, Vota la voce, Striscia la notizia, Mai dire gol, La fattoria, L’isola dei famosi, Ballando con le stelle. Sono solo alcuni programmi in cui è stata protagonista. Al cinema ha fatto scandalo con il film Il macellaio. Ma Alba Parietti ha sempre fatto parlare di sé anche quando non ne aveva intenzione. Il malinteso del Leone d’Oro comunque è stato subito spiegato e Alba ha ricevuto il premio certamente meritato.

Il Leone d’Oro alla carriera di Alba Parietti e il divertente malinteso

Venezia è amante dell’arte e della storia e premia tutte le personalità che si distinguono negli ambiti culturali. Spettacolo e sport fanno parte della nostra cultura e con il Leone d’Oro a Venezia si premiano le eccellenze italiane che si sono distinte nei vari settori. Insieme ad Alba Parietti sono stati premiati anche Bruno Conti e Ciccio Graziani. Imprenditoria, sport, cultura e spettacolo, a Venezia viene premiato chi lo merita e si finisce comunque nelle prime pagine dei giornali.

Il 2023 è un anno d’oro per Alba Parietti che è tornata in tv con il programma Non sono una signora su Rai 2, ambientato nel mondo delle drag queen e andato in onda nel mese di maggio. La Parietti oltre che professionalmente starebbe vivendo un anno d’oro anche in campo sentimentale. La sua storia con il manager Fabio Adami è finita in prima pagina, nelle copertine dei magazine che trattano di gossip. Come lei ha dichiarato, la sua vita non è stata mai così piena. E tutti i successi che sta avendo sono più che meritati. A prescindere da ciò che i leoni della tastiera si intestardiscono a ribadire. Il pubblico, quello vero, sta dalla parte della Parietti.