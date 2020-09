Hai ricevuto una chiamata da questa banca? È una truffa.

Ormai si fa veramente difficoltà a capire se una cosa è vera oppure è falsa. Se l’offerta che ti offrono è vantaggiosa, oppure sotto sotto c’è un tranello. Se il regalo che ti vuole fare un’azienda è perché sei cliente da anni, oppure è semplicemente una truffa. Ogni avvenimento deve passare sotto la lente d’ingrandimento. E appena c’è qualcosa che non va bisogna alzare le antenne.

Hai ricevuto una chiamata da questa banca? È una truffa

Le truffe sono tantissime. Si passano tramite un messaggio su WhatsApp, oppure tramite SMS, via e-mail oppure alcuni ti chiamano pure. E magari quando sei meno attento ci abbocchi e finisci nella truffa inconsapevolmente.

L’ultima truffa arriva da ING Bank, ovviamente non da loro. Ma qualcuno che si spaccia per loro. Infatti si viene contattati dal numero che è del servizio clienti della banca. La banca subito infatti ha mandato una comunicazione ha tutti i suoi clienti specificando che la ING Bank che ti sta chiamando non è lei. Perché da quel numero la banca non può chiamare, ma può solo ricevere le chiamate. Inoltre la banca comunica che non chiederebbe mai al telefono dati personali. Si raccomanda assolutamente di non rispondere al numero in questione.

Come questo caso, ne esistono tantissimi altri. Tutte aziende famose che chiamano chiedendo qualcosa, ma poi alla fine non sono veramente loro. Per questo motivo è importante non dare mai al telefono i proprio dati personali, né rispondere: “Sì”. Molte volte il sì affermativo può essere registrato.

Purtroppo al giorno d’oggi bisogna avere cento occhi, un po’ come quando si guida. Si deve guardare la strada, gli specchietti, le altre macchine etc… Stessa cosa la vita online: cento occhi per nessuna truffa. Ma appena abbassi un attimo la guardia, la truffa è dietro l’angolo che ti aspetta.