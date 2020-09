Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti: “chissà se gli/le piaccio”. Magari non riuscivamo a decifrare le interazioni amichevoli all’interno di un gruppo, o gli sguardi ad un primo appuntamento, o anche i gesti di un partner di lunga data. A volte è davvero difficile decifrare ciò che gli altri pensano di noi. Interpretiamo le cose attraverso le nostre esperienze passate e le nostre insicurezze interferiscono con la nostra capacità di valutare accuratamente i segnali. Vediamo insieme “gli piaccio o non gli piaccio? 3 trucchetti per scoprirlo in un attimo”.

Come interpretare i segnali nell’era digitale

Gli esseri umani bramano la connessione e i dati suggeriscono che la salute sociale ha un profondo impatto sul nostro benessere fisico e mentale. La comprensione dei cosiddetti segnali sociali – segnali non verbali, contatto visivo, tonalità vocali – ci guida nell’analisi delle nostre interazioni. Nell’era digitale, dove le persone trascorrono più tempo a socializzare attraverso gli schermi piuttosto che di persona, è ancora possibile interpretare con successo questi segnali?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Trascorrendo molto tempo davanti agli schermi, passiamo meno tempo a interagire con le persone “faccia a faccia”. Di conseguenza, molte persone hanno perso la capacità di comunicare e la capacità di leggere i cosiddetti segnali sociali. In un nostro precedente articolo avevamo spiegato come imparare a capire se il tuo interlocutore digitale mente, oggi proponiamo una breve guida su “gli piaccio o non gli piaccio?”.

Ecco i tre elementi che indicano un interesse

Linguaggio del corpo

Durante una conversazione, potremmo pensare che siano le nostre voci a parlare. In realtà, i nostri corpi inviano segnali non verbali che rivelano molto di ciò che stiamo pensando. Quali sono i segni più comuni che indicano quando piaci a qualcuno? Quando piaci a qualcuno, lui o lei ti affronta con un linguaggio del corpo piuttosto aperto; quando la conversazione si “accende” la persona diventa più animata ed espressiva con i movimenti (mai disinteressata o distratta). Inoltre, quando la persona si sente più a suo agio, probabilmente stabilirà un maggiore contatto visivo e presterà attenzione a ciò che hai da dire.

Contatto

Quando piaci a qualcuno, probabilmente lui/lei mostrerà attrazione attraverso il tatto. Una stretta di mano amichevole o il cinque possono evolversi in un tocco affettuoso sulla spalla o in un abbraccio. Potresti anche notare che la persona si avvicina a te durante un’interazione. Tieni presente che il tocco varia a seconda della cultura o a seconda di come qualcuno è stato educato.

Coinvolgimento emotivo

Quando piaci a qualcuno, lo dimostrerà investendo tempo e attenzione. Rispetteranno gli impegni per vederti, proveranno ad includerti nella loro vita e faranno uno sforzo per mantenere viva la comunicazione.

Ricorda che, nella vita, non piacerai a tutti. E va bene così! Piuttosto che cercare di comportarsi in modo tale da piacere a qualcuno che non ha interesse per te, impara esprimere il tuo sé autentico. Questo attirerà persone che viaggiano sulla tua lunghezza d’onda e che ti daranno l’attenzione, la gratitudine e l’affetto che meriti.