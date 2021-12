Sembra impossibile, ma siamo già alla fine dell’anno. Il 2022 è alle porte, e chissà che cosa porterà con sé.

Tuttavia, anche se il 2021 è agli sgoccioli, abbiamo ancora quasi un mese davanti, con lavoro, feste, cene con familiari, colleghi, ed amici, e molto altro. Insomma, si prospetta una fine dell’anno molto ricca.

Per questo siamo curiosi di sapere come passeremo questo mese, se incontreremo una grande felicità oppure se dovremo affrontare difficoltà personali.

Oggi ci concentriamo soprattutto su un segno che può rallegrarsi, perché arriverà a Capodanno galvanizzato da un mese straordinario. Ci saranno fortuna, amore e felicità per questo segno zodiacale che finirà il 2021 con il botto.

Il fortunato

Ci sono buone notizie per tutti coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Questa settimana si aprirà subito in maniera molto forte, perché potrebbe incontrare una persona di cui si invaghirà perdutamente. Avrà quindi il tempo per conoscerla bene e per prepararsi a passare un Capodanno bellissimo proprio con lei. Insomma, dal punto di vista romantico ci sono novità immediate e accompagneranno il Leone fino alla fine dell’anno.

Anche con gli amici le cose vanno molto bene. Infatti, in questo periodo ci saranno grandi opportunità anche dal punto di vista sociale. Il Leone sarà coinvolto in molti eventi durante le feste, e qui conoscerà tanti nuovi amici. Queste nuove connessioni daranno nuovo brio alla sua vita sociale, ciò gli porterà un grande entusiasmo. Arriverà quindi a fine anno molto felice per le nuove conoscenze che ha fatto e per le ottime prospettive nella sua vita sociale.

Fortuna, amore e felicità per questo segno zodiacale che finirà il 2021 con il botto

Non sono solo le relazioni che porteranno fortuna e felicità al Leone. Anche sotto il profilo personale, infatti, ci saranno delle interessanti novità. Questo segno deciderà di dare anche una svolta alla sua routine quotidiana, iniziando a fare più sport e quindi a vivere in maniera più sana.

Allo stesso tempo, deciderà di lanciarsi in un nuovo progetto creativo. Può darsi che inizierà a suonare un nuovo strumento oppure si iscriverà ad un corso di ballo. In ogni caso, la sua creatività troverà un nuovo e piacevole sfogo in questo mese.

Infine, ci sono buone notizie anche sotto il profilo finanziario. Il Leone, infatti, troverà una buona sorpresa legata al suo patrimonio. Può darsi che sia un bell’aumento di stipendio o un bonus di fine anno. Si tratterà in ogni caso di una bella notizia per le finanze del Leone.