ENI conquista l’Africa: aumenta la produzione e pubblica il nuovo piano investimenti

Dopo la pubblicazione dei dati preliminari nello scorso 27 febbraio, ENI ha comunicato i risultati definitivi del 2024. La società petrolifera ha concluso l’anno con un calo del 5% dei ricavi, a quota 88,8 miliardi di euro (rispetto ai 93,72 miliardi del 2023). C’è stato, però, un aumento dell’8% della produzione di idrocarburi.

L’utile operativo adjusted 2024 è stato di 10,35 miliari di euro e ha registrato una riduzione del 25% rispetto ai 13,81 miliardi dell’anno precedente. Anche il risultato netto adjusted di 5,26 miliardi di euro ha visto una flessione, se comparato agli 8,32 miliardi del 2023. Il risultato netto è stato di 2,64 miliardi di euro, mentre l’utile per azione adjusted si è portato a 0,79 euro.

ENI: investimenti interamente coperti dal flusso di cassa

Sulla pagina web ufficiale di ENI sono stati aggiornati tutti i dati finanziari. Le previsioni degli analisti indicavano un utile operativo adjusted di 1,88 miliardi di euro e un utile netto adjusted di circa 0,96 miliardi di euro. La produzione era stimata a 1,69 milioni di barili equivalenti al giorno.

Nell’ultimo trimestre del 2024, l’indebitamento netto del “cane a sei zampe” ha raggiunto i 18,63 miliardi di euro, rispetto ai 14,9 miliardi dei primi mesi dello stesso anno. In tutto il 2024, ha conservato una generazione di cassa operativa di 13,09 miliardi di euro; gli investimenti organici, invece, sono stati di 8,8 miliardi e, dunque, sono stati del tutto assicurati dal flusso di cassa.

Piano strategico 2025-2028 e investimenti in Africa

ENI ha anche definito il Piano Strategico per il triennio 2025-2028, che contiene l’aggiornamento della politica dei dividendi. In particolare, la società dovrebbe predisporre 7 miliardi di euro per gli investimenti annui, prevedendo una crescita del flusso di cassa operativo per azione del 14% a tasso medio annuo.

Il gruppo ha, inoltre, ceduto alla società olandese Vitol la partecipazione in alcuni asset in Costa d’Avorio e nella Repubblica del Congo, per un totale di 1,65 miliardi di dollari. Vitol deterrà la partecipazione del 30% del progetto Baleine in Costa d’Avorio e la partecipazione del 25% nel progetto Congo nella Repubblica del Congo, relativamente ai settori produttivi di petrolio e gas e in alcune attività di valutazione e sviluppo.

