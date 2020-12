Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si sa se è a causa della dieta che fa, ma questo animale ha sicuramente qualcosa di eccezionale. A lui i virus, potremmo dire, gli “fanno il solletico”. Una notizia molto interessante, tanto che tutti gli scienziati gli stanno facendo la corte per carpirne i segreti. Ecco allora l’incredibile animale che è protetto da tutti i virus anche il pericoloso coronavirus.

Un animale molto particolare

È stato accusato ingiustamente di aver trasmesso il coronavirus all’uomo. Stiamo parlando del pangolino, un mangiatore di formiche, ricoperto tutto di grosse squame dure. Si pensava in un primo memento che era stato lui a fare da ponte fra i pipistrelli e l’uomo e invece no. Colpa sua è stata quella di portare con sé il coronavirus, per cui è stato sospettato di aver fatto da intermediario con il virus.

Un fatto molto curioso, questo del pangolino perché intriga molto gli scienziati. C’è un mistero incredibile in questo animale, che in questo momento è sotto la lente d’ingrandimento della scienza. Non si riesce a capire come mai riesca a convivere con i virus senza che questi possano fargli qualcosa.

Un fatto intrigante. Ecco l’incredibile animale che è protetto da tutti i virus anche il pericoloso coronavirus

Veramente un fatto ancor più sorprendente se si pensa che il pangolino non ha un sistema di allerta riguardo ai virus. Tutti i mammiferi, compresi noi umani possediamo nel corpo delle sentinelle. Queste, se siamo attaccati da virus, mettono in allerta il sistema immunitario, che provvede ad organizzare le difese.

Ora nel pangolino tutto questo non accade. Il sistema immunitario non organizza le difese, perché non ci sono sentinelle che lo mettono in allerta. Nonostante il corpo di questo formichiere non reagisca, i virus non sortiscono verso di lui nessun effetto. E non si capisce proprio il perché. Certamente questo animale ha trovato un modo molto interessante di convivere con i virus, soprattutto il temibile coronavirus.

Se si riesce a carpire il segreto del pangolino, un giorno non avremo più bisogno di vaccini né di medicine antivirali, perché i virus non faranno nulla al nostro corpo.

