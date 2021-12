È successo davvero a tutti. Ci troviamo davanti all’ATM o in fila al supermercato e improvvisamente non ricordiamo più il PIN della nostra carta. Questi episodi sono assolutamente normali, soprattutto perché spesso non usiamo il codice, e passa più tempo da un utilizzo all’altro. Si tratta però di una situazione davvero scomoda, in particolare se non si tratta di una dimenticanza passeggera e se non riusciamo proprio più a ricordare il codice richiesto. Ci sarà pure un modo per evitare di dimenticarselo o almeno per segnarlo su un supporto sempre disponibile, come il cellulare. Allo stesso tempo non possiamo rendere il nostro codice troppo accessibile perché metterebbe a rischio i nostri soldi. Fortunatamente ci sono degli stratagemmi intelligenti che ci permettono di non scordarcelo più in totale sicurezza.

Ecco come non dimenticare mai il PIN di bancomat o carta di credito grazie a questi semplici trucchi

Partiamo dagli stratagemmi che possiamo mettere in pratica per rendere la nostra memoria più affidabile.

Quando chiediamo un bancomat o una carta di credito ci viene assegnato un PIN preimpostato. Ciò vuol dire che non abbiamo possibilità di scelta sulla combinazione numerica, ma possiamo cercare di associare ogni numero a un ricordo. Una possibilità è quella di dividere il PIN di 4 cifre in due coppie di due numeri. Ognuna rappresenta il decennio di un anno. Ad esempio, il PIN 9876 può corrispondere a 1998 e 1976. Dobbiamo solo trovare il collegamento con una data per noi significativa, ma che non sia la nostra data di nascita. Per ricordarci questa associazione possiamo anche lasciare nel portafoglio un biglietto con una frase generica che sia in grado di riportare a galla quell’associazione fra numeri ed eventi.

Questi sforzi possono portare a un risultato efficace, ma consideriamo anche che c’è un modo per semplificare quest’esercizio di memoria. Infatti, generalmente tutti possiamo cambiare il PIN della nostra carta con relativa facilità. Spesso è sufficiente trovare la funzione apposita nell’ATM una volta inserita la carta. L’indicazione dovrebbe essere simile a “Cambio PIN”. In questo modo possiamo scegliere più autonomamente i numeri significativi per noi.

In ogni caso, è sempre meglio avere un piano B, come quello della frase generica scritta sul cellulare o su un biglietto dentro il portafoglio. Esiste però un metodo sicuro per avere a disposizione più PIN a portata di mano. Dopotutto, ogni carta dovrebbe averne uno diverso per sicurezza.

Basterà creare un nuovo contatto nella nostra rubrica indicando un nome generico che ci ricordi quella specifica carta. Se è di colore rosso ad esempio potremmo registrare il cognome Rossi. Ovviamente però il numero non può essere di sole 4 cifre. Per questo dobbiamo aggiungerne altre prima o dopo il PIN, come ad esempio il prefisso locale per un numero fisso.

