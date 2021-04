Ci sono delle situazioni che possono mettere a repentaglio il nostro denaro, senza farcene rendere conto. Una di queste, purtroppo, può avvenire alla pompa di benzina. Soprattutto quando paghiamo con la carta di credito e non in contanti.

Infatti, ecco come ci fanno spendere di più quando andiamo dal benzinaio senza che noi ce ne accorgiamo.

Questo è ciò che potrebbe accadere quando siamo a una pompa di benzina

Quando andiamo dal benzinaio, non abbiamo sempre soldi contanti con noi. E quindi, come di consueto, paghiamo con la carta. A seguito del pagamento, viene sempre stampato uno scontrino, con la cifra della spesa indicata. E, solitamente, la persona a cui abbiamo dato la carta per pagare, ci porge lo scontrino. E tanti di noi, per evitare di avere sempre cartacce in borsa o sparse per la macchina, rispondono con un “no, grazie”, andandosene. Non c’è azione più sbagliata di questa però.

Infatti, ecco come ci fanno spendere di più quando andiamo dal benzinaio senza che noi ce ne accorgiamo. Il meccanismo è molto semplice. Può accadere che qualcuno digiti sul POS una cifra superiore a quella che dobbiamo realmente pagare. E in questo caso il gioco è fatto. E noi, non richiedendo lo scontrino, siamo tranquilli che la transazione appena eseguita sia giusta e corretta e ce ne andiamo soddisfatti.

Leggiamo sempre lo scontrino e proteggiamo i nostri soldi con attenzione

L’unico modo per essere sempre sicuri di pagare il giusto prezzo, è controllare in modo fisso lo scontrino. Può succedere che ci sia uno sbaglio non volontario nel digitare il prezzo da pagare. O può essere che un malintenzionato ci stia portando a pagare una somma maggiore di quella dovuta di proposito. Ma, invece di dire “no grazie”, quando ci consegnano lo scontrino, prendiamolo e leggiamo attentamente. Questo sarà l’unico modo che ci renderà sicuri di aver pagato una cifra giusta ed equa!

